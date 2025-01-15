Смерть школьника, избитого в школьном туалете: суд вынес приговор в Жамбылской области

По делу о смерти школьника в школьном туалете в Жамбылской области вынесен приговор: несовершеннолетние фигуранты осуждены к лишению и ограничению свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

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Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Жамбылской области, в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Жамбылской области рассмотрено уголовное дело в отношении 3-х несовершеннолетних школьников, обвиняемых в хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (по ст. 293 ч. 2 п. 1, ст. 106 ч. 3; ст. 28 ч. 4, ст. 106 ч. 3, ст. 293 ч. 2 УК).

"Судом установлено: несовершеннолетние подсудимые в группе лиц по предварительному сговору, собрав учеников в школьном туалете, требовали подчинения, выполнения их указаний и наносили удары кулаком в область груди.

В результате нанесенных ударов в левую часть груди несовершеннолетний скончался на месте происшествия", - говорится в публикации.

Вина доказана собранными по делу доказательствами: показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями экспертиз и вещественными доказательствами.

К смягчающим ответственность обстоятельствам суд отнес несовершеннолетний возраст подсудимых, отягчающих - не установил.

Приговором суда подсудимые были признаны виновными и назначены наказания: Л. Н. - 6 лет 8 месяцев лишения свободы, Л. Л. - 6 лет 8 месяцев лишения свободы, Т. - 1 год ограничения свободы.

В доход государства взысканы процессуальные издержки по проведению судебно-медицинских экспертиз, принудительная выплата компенсации в фонд потерпевших, также с законных представителей осужденных Л. Н. моральный вред в размере 6 млн тенге и Л. Л. 5 млн тенге в пользу потерпевшей стороны.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, мы писали об этом деле. В начале мая прошлого года в Сети появилась информация о том, что в Жамбылской области подросток умер после избиения в школьном уличном туалете. В ДП региона сообщили, что по факту смерти школьника возбуждено уголовное дело.

Позднее стали известны другие обстоятельства трагедии. Мать погибшего заявила, что мальчика избили. Сельчане говорили, что такие избиения старшеклассники в поселке практикуют регулярно.