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15.01.2025, 08:15

Казахстанские потребители получили многотысячные счета за одну из услуг

Новости Казахстана 0 7 432

Жители Кызылорды пожаловались на счета за электроэнергию, которые, по их словам, выросли почти в два-три раза, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В декабрьских квитанциях горожане обнаружили резкое повышение тарифов, что вызвало волну негодования и вопросы. По словам кызылординцев, в октябре-ноябре они платили за электроэнергию 6-8 тысяч тенге в месяц, но в декабре суммы в квитанциях выросли до 25-30 тысяч тенге, что почти втрое больше.

"У нас прописаны трое человек, двое из которых часто в командировках. У меня подключены стандартные приборы – холодильник, водонагреватель, телевизор. Но в декабре пришла квитанция на 31 тысячу тенге! Когда я обратилась в "'Энергосервис", мне сказали заменить счетчик, хотя я уже меняла его три месяца назад", – комментируют происходящее кызылординцы в соцсетях Instagram-аккаунте kritikakyzylordy.

Под публикацией оставлены сотни комментариев. Пользователи отметили, что у многих жителей Кызылорды в этом месяце также пришли квитанции с завышенными суммами.

"Обычно платим максимум 14 тысяч тенге, но в декабре сумма выросла до 39 тысяч, что происходит?" "Раньше платил 6 тысяч тенге, а теперь 17 тысяч. Объясните, почему так", "С утра до вечера на работе, свет включаем только вечером. Почему же такие огромные счета?" – пишут пользователи.

В местной компании "Энергосервис" сообщили, что проблема изучается, и призвали всех, кто столкнулся с необоснованными начислениями, обращаться напрямую.

"Часто в зимний период возникают такие вопросы. Однако при проверке показаний счетчиков данные оказываются верными. В декабре возможны отклонения из-за изменения расчетного периода – например, за 35 дней вместо 30. Также в некоторых случаях изменяется число прописанных жителей. Если ошибки все же выявляются, мы делаем перерасчет. Хочу подчеркнуть: тариф для населения не повышался и составляет 23,3 тенге за кВт*ч", – отметил директор компании Еркебулан Есенбаев.

В департаменте Комитета по регулированию естественных монополий напомнили, что потребители обязаны оплачивать только фактически потребленную электроэнергию.

"Людям нужно быть немного юридически подкованными и, прежде чем платить за счет, все внимательно проверять: сверять показания по счетчику и в квитанции. Это очень важно, так как потом после оплаты потребуется время, чтобы доказать свою правоту", – заявил руководитель департамента Айбек Егембергенов.

С 1 января 2025 года функции электроснабжения в регионе полностью переданы АО "КРЭК", которое теперь отвечает за транспортировку и подачу электроэнергии.

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