Массовое ДТП в Алматинской области: столкнулись 18 машин (видео)

Массовое ДТП произошло в Алматинской области, столкнулись 18 машин, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Казавтожол.

Кадр из видео

15 января около 07:30 на 28-м километре участке автодороги Алматы - Усть-Каменогорск (направление Алматы - Конаев) произошло ДТП с участием 18 транспортных средств. Отмечается, что авария произошла в условиях густого тумана.

"По предварительной информации, причиной аварии стало несоблюдение водителями скоростного режима и безопасной дистанции в условиях ограниченной видимости. Участок дороги, где произошло происшествие, относится к IА технической категории, имеет 6 полос движения. Проезжая часть была сухой, без дефектов и посторонних предметов", - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших в результате аварии нет. Обстоятельства происшествия уточняются.