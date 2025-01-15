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15.01.2025, 10:47

Резал ножом и избивал: подробности трагедии в Актобе

Новости Казахстана 0 595

Житель Актобе, который удерживал людей в заложниках, ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов, передает Liter.kz.

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

По информации Halyqstan, гражданин Б., 1986 года рождения, в 2024 году схлопотал арест на пять суток за оскорбление гражданки М. Женщина записала на видео нецензурную лексику в свой адрес от Б. и написала на него заявление. На суде она также просила оградить ее от Б.

У него неоднократно происходили конфликты с его 40-летней подругой М., чью семью он захватил в заложники. Мужчина сожительствовал с М. Поэтому смог спокойно попасть в дом ее родителей. К слову, М, работающая бухгалтером, с родителями постоянно не проживала. Есть информация, что она находилась у них в гостях.

“После того как безработный Б. попал в дом, он покалечил 74-летнего отчима (сотрудника правоохранительных органов на пенсии) и 67-летнюю мать (медсестру) своей пассии, используя холодное оружие. По некоторым сведениям, это был не нож, а топор. Расправившись с родителями женщины, Б. заперся с возлюбленной в другом помещении и принялся издеваться над ней, нанося порезы ножом и попутно избивая ее. Что стало причиной такой экзекуции, в полиции не сообщают. Там вообще воздерживаются от каких-либо комментариев по делу. В этот момент дома отсутствовал еще один член семьи – 17-летний сын женщины. Благодаря ему в полиции узнали о заложниках: парень вернулся домой, увидел следы крови и тут же бросился звать на помощь родственников. А те уже обратились в полицию”, – сообщает издание.

Сотрудники правоохранительных органов три часа вели переговоры с Б. Но поскольку тот не выдвигал никаких требований и при этом не отпускал заложников, было решено штурмовать дом.

К сожалению, мать женщины скончалась по дороге в больницу, а ее отчим умер в реанимации во время операции, которая длилась 40 минут. Сама женщина осталась жива и получает необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Похороны погибших состоятся в четверг. Аким Актюбинской области Асхат Шахаров распорядился оказать помощь в организации похорон скончавшихся заложников.

Возбуждены уголовные дела по фактам захвата заложников (ст. 261 УК РК) и убийства (ст. 99 УК РК).

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