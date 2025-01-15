Публичный реестр коррупционеров появится в Казахстане. Об этом сообщил первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Улан Саркулов, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Сегодня в Мажилисе рассматривают законопроекты "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции" и "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия коррупции".

В рамках законопроектов планируется введение в стране публичного реестра коррупционеров.

"Это профилактический инструмент. Основная его цель – через общественное порицание сформировать в обществе нетерпимость к коррупции. В реестр будут включаться сведения об осужденных за совершение тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений. Основанием для включения лиц в реестр будет являться вступивший в законную силу обвинительный приговор", - пояснил Саркулов во время заседания.

Как сообщается, исключение из реестра будет возможным на основании вступившего в законную силу оправдательного приговора и погашения судимости.

Реестр будет размещаться на сайте агентства.