В Уголовном кодексе Казахстана появится новая статья

Уголовный кодекс Казахстана дополняется новой статьей, которая будет предусматривать ответственность за незаконное предоставление вознаграждения. Такая поправка предусмотрена в рамках изменений и дополнений в законодательные акты по вопросам противодействия коррупции, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Сегодня в Мажилисе рассматривают законопроекты "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции" и "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия коррупции".

Как заявил первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Улан Саркулов, изменения и дополнения предусматривают поправки в Закон "Об оперативно-разыскной деятельности".

"Поправки в закон предоставляют возможность проведения специальных оперативных мероприятий в целях выявления фактов получения незаконного вознаграждения при наличии признаков вымогательства. Также Уголовный кодекс дополняется новой статьей 247-1, предусматривающей ответственность за незаконное предоставление вознаграждения", – сообщил Саркулов во время заседания Мажилиса.

Как заметил первый зампред Антикора, это позволит привлекать к ответственности не только берущих, но и дающих незаконное вознаграждение.