Мусульманам в Казахстане запретили лайкать оскорбительные посты

Муфтият Казахстана вводит запрет на буллинг, кибербуллинг и распространение ложной информации в Сети, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт ДУМК.
Принято следующее решение:
Осенью прошлого года мы писали о случае в Костанайской области, когда родитель несовершеннолетнего предстал перед судом за буллинг сына в отношении другой школьницы.
Добавим, что еще в июле 2023 года на встрече с детским омбудсменом Динарой Закиевой президент указал на проблему буллинга среди детей. Он отметил необходимость более тесного взаимодействия c родителями, общественными организациями и соответствующими государственными структурами.
В середине сентября того же года правительство сообщило, что в Казахстане планируется создание единого контакт-центра BalaQorgau для защиты детей от насилия и профилактики суицида.
А в октябре 2023 года Касым-Жомарт Токаев во время выступления на республиканском съезде педагогов вновь вернулся к ситуации с буллингом в казахстанских школах.
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