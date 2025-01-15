КГД начнет передавать данные налогоплательщиков без их согласия

Министр культуры и информации и министр финансов совместным приказом утвердили Правила представления органами государственных доходов уполномоченному органу в сфере взаимодействия с НПО сведений о налогоплательщике (налоговом агенте), составляющих налоговую тайну, сообщает Zakon.kz.

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Также утвержден Перечень представляемых органами государственных доходов уполномоченному органу в сфере взаимодействия с неправительственными организациями сведений о налогоплательщике (налоговом агенте), составляющих налоговую тайну, без получения письменного разрешения самого налогоплательщика (налогового агента).

Уполномоченным органом в сфере взаимодействия с неправительственными организациями является Министерство культуры и информации РК.

Министерство обеспечивает своевременное внесение изменений в перечень в случаях увольнения либо иного отсутствия должностных лиц, включенных в документ.

Согласно правилам передача сведений осуществляется одним из следующих способов:

на бумажных носителях;

на электронных носителях;

посредством Единой транспортной среды государственных органов при наличии информационного взаимодействия между информационными системами органов государственных доходов, а также системы электронного документооборота.

Органы государственных доходов в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня получения запроса, представляют сведения министерству.

В свою очередь министерство использует полученные сведения исключительно для выполнения возложенных на него задач и функций.

Указывается, что министерство обеспечивает конфиденциальность сведений, они не подлежат разглашению лицами, имеющими к ним доступ, как в период исполнения ими своих обязанностей, так и после завершения их исполнения.

Совместный приказ вступил в силу с 31 декабря 2024 года.