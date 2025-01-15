1 млн тенге вместо 255 тыс: порог по мобильным переводам предлагают пересмотреть

По его словам, вопреки обещанию чиновников, подходы к контролю за мобильными переводами не были изменены и вступили в силу в крайне дискомфортном для бизнеса и населения виде.

"Мы предлагаем вести данный мониторинг начиная с суммы более 1 млн тенге в месяц. Также считаем необходимым установить нижний предел, например, от 3-5 тыс. тенге и более. При этом заявленный порог общей суммы платежей в месяц в 255 тыс. тенге считаем не адекватным нашим реалиям. Эту цифру нельзя считать чистой прибылью предпринимателя, так как рентабельность малого бизнеса на практике составляет 15-20%. И с оборота в 255 тыс. тенге его личный доход составит всего 50-60 тыс. тенге, то есть даже меньше минимальной зарплаты. Чтобы его чистая прибыль превышала 255 тыс. тенге, общий доход должен быть более 1 млн тенге в месяц", – подсчитал депутат.

Перуашев привел опыт России, где с 2020 года мониторингу подлежат только лица, получающие более 30 переводов в день. При этом каждый платеж должен быть более 1 тыс. рублей, а их общая сумма – свыше 1 млн рублей в месяц (5,5 млн тенге).

"У нас же под контроль подпадают абсолютно все платежи, включая самые мелкие. Какой толк от такого огромного массива ненужной информации? По мнению некоторых экспертов, такой тотальный мониторинг повторяет турецкую модель, которая привела к формированию двойного курса нацвалюты, поскольку оплата безналом стала на 10% дороже. Это служит одним из источников галопирующей инфляции в этой стране. Такое давление грозит существенными экономическими издержками для бизнеса и материального положения граждан", – предупредил мажилисмен.

Он напомнил, что малый бизнес – это обычные люди, которые честно работают в небольших магазинах или оказывают мелкие услуги.