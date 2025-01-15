Новые правила для контроля валютных операций введут в Казахстане

Нацбанк Казахстана представил проект постановления, согласно которому планируется усилить контроль за банковскими операциями нерезидентов, чтобы предупредить риск спекуляций с иностранной валютой, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Согласно документу, поправки преследуют цель сократить сроки предоставления отчетности банками о проведенных валютных операциях их клиентов для получения актуальной информации о ситуации на валютном рынке для последующего анализа и при необходимости принятия оперативных мер.

Ранее срок представления отчета был установлен на ежемесячной основе до 15-го числа (включительно) месяца, следующего за отчетным. Теперь предлагается, чтобы отчеты сдавали не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

Срок внесения корректировок в отчетность банками рекомендуется также сократить с одного месяца до трех дней после установленного срока представления формы отчета.

Также предлагается ввести более тщательный контроль за конверсионными операциями нерезидентов для проверки источников ликвидности в тенге по таким операциям в целях предотвращения спекулятивного спроса на иностранную валюту и обхода валютного казахстанского законодательства через различные схемы с участием нерезидентов.

Как отмечается, операции нерезидентов по обмену инвалюты на тенге, полученные из экономически обоснованных источников (например, продажа товаров и услуг резидентам или получение дивидендов в Казахстане), будут проводиться в стандартном режиме.