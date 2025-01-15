Взять таксистов под жесткий контроль предлагают в Казахстане

По словам мажилисмена Екатерины Смышляевой, сервисы онлайн-заказа такси навсегда вытеснили классические диспетчерские службы.

"Назад пути нет. Но пока за комфорт мы платим своим здоровьем и жизнями. Поэтому необходимо обеспечить цифровую верификацию водителей при получении заказа или регистрации на платформе в момент оплаты взноса. Для этого интегрировать информсистемы служб такси с государственными базами, содержащими информацию о наличии водительских прав нужной категории, техосмотра, страховки и т.п.", – предложила она.

Депутат также считает, что при регистрации ДТП нужно указывать данные о категории перевозок и платформе, где был получен заказ.

"При оплате поездок надо отражать в платежных документах информацию о перевозчике, пассажире, времени и маршруте следования. Также усилить государственный и организовать общественных контроль за соблюдением законодательства в этой сфере. Современные цифровые инструменты позволяют реализовать эти задачи без ущерба для потребителей и добросовестных водителей", – отметила Смышляева.

Ежегодно одним крупным агрегатором обрабатывается порядка 25 млн поездок, продолжила мажилисмен. При этом большинство платформ выступают только доской объявлений для водителей и пассажиров.

"Требования к участникам предъявляются минимальные. Кроме того, на рынке есть перевозчики, которые работают через социальные сети и мессенджеры. Такие услуги вообще никак не отслеживаются. В итоге не соблюдаются требования по страхованию ответственности, отсутствует билетная система, которая позволяла бы идентифицировать услугу. Из-за этого семьи погибших в ДТП и люди, получившие увечья, вынуждены доказывать, что поездка была коммерческой", – пояснила она.

При этом, по словам Смышляевой, в погоне за заработками водители часто не соблюдают режим труда и отдыха, едут на дальние расстояния без сменщика.