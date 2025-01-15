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15.01.2025, 15:22

Взять таксистов под жесткий контроль предлагают в Казахстане

Новости Казахстана 0 996

В Казахстане предложили ужесточить контроль над агрегаторами такси, передает LS.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

По словам мажилисмена Екатерины Смышляевой, сервисы онлайн-заказа такси навсегда вытеснили классические диспетчерские службы.

"Назад пути нет. Но пока за комфорт мы платим своим здоровьем и жизнями. Поэтому необходимо обеспечить цифровую верификацию водителей при получении заказа или регистрации на платформе в момент оплаты взноса. Для этого интегрировать информсистемы служб такси с государственными базами, содержащими информацию о наличии водительских прав нужной категории, техосмотра, страховки и т.п.", – предложила она.

Депутат также считает, что при регистрации ДТП нужно указывать данные о категории перевозок и платформе, где был получен заказ.

"При оплате поездок надо отражать в платежных документах информацию о перевозчике, пассажире, времени и маршруте следования. Также усилить государственный и организовать общественных контроль за соблюдением законодательства в этой сфере. Современные цифровые инструменты позволяют реализовать эти задачи без ущерба для потребителей и добросовестных водителей", – отметила Смышляева.

Ежегодно одним крупным агрегатором обрабатывается порядка 25 млн поездок, продолжила мажилисмен. При этом большинство платформ выступают только доской объявлений для водителей и пассажиров.

"Требования к участникам предъявляются минимальные. Кроме того, на рынке есть перевозчики, которые работают через социальные сети и мессенджеры. Такие услуги вообще никак не отслеживаются. В итоге не соблюдаются требования по страхованию ответственности, отсутствует билетная система, которая позволяла бы идентифицировать услугу. Из-за этого семьи погибших в ДТП и люди, получившие увечья, вынуждены доказывать, что поездка была коммерческой", – пояснила она.

При этом, по словам Смышляевой, в погоне за заработками водители часто не соблюдают режим труда и отдыха, едут на дальние расстояния без сменщика.

"По данным МВД, за 2024 год количество ДТП по сравнению с 2023 годом и число пострадавших в них граждан выросло в два раза. На дорогах погибло более 2,5 тыс. человек. Участниками трети происшествий стали дети. Среди пострадавших в том числе пассажиры такси, разбившихся на трассах в Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской и других областях. Отдельная статистика по ним, к сожалению, не ведется. Потому что на 95% сегодняшний рынок состоит из нерегулярных маршрутов и неофициальных услуг", – резюмировала Смышляева.

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