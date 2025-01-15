Боевые машины “уронили“ на трассе в Алматинской области

ДТП с участием боевых машин произошло на трассе в Алматинской области, передает Tengrinews.kz .

Кадр из видео

Кадры с места аварии появились в соцсетях.

"На видео - МТ-ЛБ (многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный, "Объект 6", "мотолыга", "мотолаба") - советская боевая машина многоцелевого назначения, усовершенствованная. Район трассы у Заречного", - говорится в описании.

В "Казавтожоле" сообщили, что ДТП произошло на автодороге Алматы - Усть-Каменогорск.

"15 января 2025 года в 13:40 водитель трала марки "Цзефан", следуя по автодороге Алматы - Усть-Каменогорск в южном направлении на 56-м километре, при спуске с путепровода в районе поселка Заречный допустил выпадение с трала двух единиц военной техники МТ-ЛБ (многофункциональный тягач легкого бронирования)", - говорится в сообщении.

В результате техника опрокинулась на проезжую часть, что привело к столкновению с сопровождающим автомобилем марки Ssang Yong Actyon. Жертв и пострадавших нет.