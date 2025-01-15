Штраф за прогрев авто больше 5 минут: в Казахстане предложили пересмотреть норму

Депутат Екатерина Смышляева в кулуарах мажилиса рассказала, что будет с нормой закона, которая запрещает прогревать авто зимой больше пяти минут, передает корреспондент NUR.KZ.

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Екатерина Смышляева сообщила, что этой норме уже более 20 лет и что она была введена в свое время для защиты жителей дворов, где паркуются автомобили.

"Количество автотранспорта увеличивается, и, к сожалению, приходится признать, что правила парковки иногда нарушаются. Это действительно может создавать неудобства, особенно для жителей маленьких дворов с небольшими домами. В таких местах, особенно в небольших городах, проблема стоит остро: выхлопы автомобилей идут на детские площадки, машины паркуют вплотную к первым этажам, из-за чего жильцам сложно открыть окно - мешают выхлопные газы или шум двигателя. Такие прецеденты действительно существуют", - пояснила она.

При этом, по ее словам, вопросы, связанные с высадкой пассажиров или погрузкой-разгрузкой, отрегулированы. Основные опасения связаны с прогревом автомобилей.

"Я сама водитель с 20-летним стажем и тоже прогреваю свою машину. Понимаю, что за 5 минут двигатель не прогреется. Меня беспокоит, что из-за большого освещения этой темы может увеличиться количество жалоб. Существуют риски повышения конфликтности, поскольку на законодательном уровне в норме есть правовая неопределенность. Например, в части неудобств: какие именно неудобства подразумеваются? Это необходимо детализировать", - призналась депутат.

Не отрегулирован, по ее мнению, и порядок сообщения о нарушении.

"Сейчас нет прямой нормы, что это возможно только по жалобе. МВД прокомментировало, что никто никого не будет штрафовать без обращения, однако на сегодняшний день прямого толкования этого подхода не существует.

Самый важный момент - требования к обоснованности. Мы уже с коллегами приступили к работе над уточнением этой нормы. Внесем правовую определенность в ситуацию, чтобы исключить риски массового и необоснованного применения этой нормы.

На мой взгляд, это была "спящая" норма. Мы сейчас изучаем историю административных взысканий по этому вопросу, но их практически нет. Мое мнение: чтобы избежать необоснованной тревоги, нужно просто уточнить редакцию", - резюмировала спикер.

Напомним, как сообщили в ответ на запрос редакции NUR.KZ в полку патрульной полиции ДП Алматы, в прошлом, 2024 году, за длительный прогрев двигателя авто к административной ответственности были привлечены более 47 граждан.

За нарушение правила грозит штраф в размере 5 месячных расчетных показателей (МРП), в 2025 году сумма составляет 19 660 тенге. Повторное нарушение в течение 12 месяцев после первого штрафа приведет к росту наказания до 10 МРП – 39 320 тенге с 1 января 2025 года.