Подросток устроил стрельбу в Алматы. Как сообщили в департаменте полиции города, хулиган уже задержан. Оружие оказалось сигнальным, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Накануне около пяти часов вечера на пульт 102 поступило сообщение о том, что неизвестный парень дважды выстрелил в воздух, после чего скрылся. Сотрудники управления полиции Бостандыкского района задержали стрелявшего. Им оказался 16-летний юноша, который сообщил, что стрелял из стартового пистолета из хулиганских побуждений" - рассказали в пресс-службе департамента полиции Алматы.
Фото пресс-службы ДП Алматы
Молодой человек привлечен к ответственности по факту неправомерного применения оружия.
"В отношении законного представителя подростка составлен протокол за невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - добавили в полиции.
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