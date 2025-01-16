Подросток устроил стрельбу в Алматы

"Накануне около пяти часов вечера на пульт 102 поступило сообщение о том, что неизвестный парень дважды выстрелил в воздух, после чего скрылся. Сотрудники управления полиции Бостандыкского района задержали стрелявшего. Им оказался 16-летний юноша, который сообщил, что стрелял из стартового пистолета из хулиганских побуждений" - рассказали в пресс-службе департамента полиции Алматы.