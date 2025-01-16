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15.01.2025, 22:43

Опубликована полная расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL с диспетчерами, разбившегося под Актау

Новости Казахстана 0 751

Переговоры пилотов разбившегося в казахстанском Актау самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) с российскими диспетчерами опубликовал Telegram-канал Baza, передает "Газета.RU"

Фото: Azamat Sarsenbayev/Reuters
Фото: Azamat Sarsenbayev/Reuters

Из расшифровки разговора следует, что экипаж Embraer 190 самостоятельно принимал решения не садиться в Грозном, не лететь в Махачкалу, а затем следовать обратно в Баку и в результате лететь в Актау.

Согласно данным переговоров, диспетчеры предлагали пилотам осуществить посадку сначала в Грозном, а затем в Махачкале, однако экипаж принял решение не садиться в этих аэропортах. Также из переговоров становится понятно, что версия о столкновении самолета с птицами, а затем о взорвавшемся газовом баллоне на борту была озвучена именно экипажем самолета, а не диспетчерами.

Также указывается, что какое-то внешнее воздействие на самолет было, однако пилоты не приняли решение объявить режим ЧС на борту.

До этого в пресс-службе министерства транспорта Казахстана заявили, что предварительный отчет о крушении самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в Казахстане будет опубликован после детального изучения всех фактов.

15 января казахстанская Генпрокуратура сообщила, что в страну вернули из Бразилии черные ящики авиалайнера.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году заявил, что расшифровка самописцев не подтверждает предварительных выводов о версиях крушения самолета, звучащих в СМИ.

Ранее Путин извинился перед президентом Азербайджана за инцидент с разбившимся самолетом.

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