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16.01.2025, 07:30

Пересек сплошную или Bus Lane: когда “Сергек“ закрывает глаза на штрафы?

Новости Казахстана 0 540

Довольно часто в зимнее время казахстанцы сталкиваются с проблемой: разметку "заносит" снегом и невозможно "поймать" свою полосу на дороге. Стало интересно: а в каких случаях пересекать сплошную линию или автобусную полосу не будет считаться нарушением? Вопрос изучила корреспондент Tengri Auto.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Как пояснили нам в департаменте полиции Астаны, программные комплексы видеоаналитики и фиксации правонарушений "Сергек" работают в автоматическом режиме.

"Фиксация некоторых позиций (движение по автобусным полосам) отключается только в случае производства дорожных и иных работ, при которых временно изменяется организация движения на прилегающих участках улиц. Эти меры принимаются временно, для исключения заторовых ситуаций и увеличения пропускной способности до завершения указанных работ.

То есть в связи с перекрытием, к примеру, проспекта Туран трафик с данного проспекта направляют на параллельные улицы, к примеру Кабанбай батыра, где имеются автобусные полосы и камеры "Сергек". С учетом увеличения интенсивности на проспекте Кабанбай батыра практически в несколько раз камеры "Сергек" отключают и допускают движение всех автомашин по автобусной полосе. При этом функции фиксации скоростного режима или проезда перекрестков остаются работать по-прежнему", - пояснили в ДП, отвечая на официальный запрос.

А вот отмене подлежат только те штрафы, которые зафиксированы не по вине водителей. То есть в случае объезда препятствия (при ДТП и так далее) с пересечением сплошных линий дорожной разметки или выезда на автобусную полосу, добавили правоохранители.

Интересно, что штраф за пересечении разметки, пусть даже разметки будет не видно из-за непогоды, все же может прийти. Но если разметка действительно исчезла из-за снегопада или метели, то такое правонарушение можно будет обжаловать "в установленном порядке в органах внутренних дел", пояснили в департаменте полиции Астаны.

Как пояснили в Sergek Group, во время туманов, сильных дождей и метелей любая камера, независимо от производителя, видит то же, что и человеческие глаза.

Условно, если во время снегопада вы видите номерной знак автомобиля, то и камера его зафиксирует. Если на дороге нулевая видимость, то и камера не различит мелких деталей.

"При этом все аппаратно-программные комплексы работают в штатном режиме и фиксируют все происходящее. Однако благодаря накопленной big data за годы работы наши нейронные сети умеют распознавать миллионы изображений букв и цифровых значений. Например, они знают десятки тысяч изображений цифры 2, как она выглядит с различных ракурсов: полустертая, залепленная частично снегом или грязью, заклеенная черным скотчем и другие ее вариации", - добавила директор по коммуникациям Sergek Group Асель Кужахметова.

Напомним, с 6 мая в Казахстане ужесточили ответственность за пересечение одинарной сплошной линии разметки. Теперь за пересечение сплошной одинарной линии на дорогах с двухсторонним движением будут лишать водительских прав. Это будет считаться как выезд на встречную полосу.

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