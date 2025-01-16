Пересек сплошную или Bus Lane: когда “Сергек“ закрывает глаза на штрафы?

Довольно часто в зимнее время казахстанцы сталкиваются с проблемой: разметку "заносит" снегом и невозможно "поймать" свою полосу на дороге. Стало интересно: а в каких случаях пересекать сплошную линию или автобусную полосу не будет считаться нарушением? Вопрос изучила корреспондент Tengri Auto .

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Как пояснили нам в департаменте полиции Астаны, программные комплексы видеоаналитики и фиксации правонарушений "Сергек" работают в автоматическом режиме.

"Фиксация некоторых позиций (движение по автобусным полосам) отключается только в случае производства дорожных и иных работ, при которых временно изменяется организация движения на прилегающих участках улиц. Эти меры принимаются временно, для исключения заторовых ситуаций и увеличения пропускной способности до завершения указанных работ. То есть в связи с перекрытием, к примеру, проспекта Туран трафик с данного проспекта направляют на параллельные улицы, к примеру Кабанбай батыра, где имеются автобусные полосы и камеры "Сергек". С учетом увеличения интенсивности на проспекте Кабанбай батыра практически в несколько раз камеры "Сергек" отключают и допускают движение всех автомашин по автобусной полосе. При этом функции фиксации скоростного режима или проезда перекрестков остаются работать по-прежнему", - пояснили в ДП, отвечая на официальный запрос.

А вот отмене подлежат только те штрафы, которые зафиксированы не по вине водителей. То есть в случае объезда препятствия (при ДТП и так далее) с пересечением сплошных линий дорожной разметки или выезда на автобусную полосу, добавили правоохранители.

Интересно, что штраф за пересечении разметки, пусть даже разметки будет не видно из-за непогоды, все же может прийти. Но если разметка действительно исчезла из-за снегопада или метели, то такое правонарушение можно будет обжаловать "в установленном порядке в органах внутренних дел", пояснили в департаменте полиции Астаны.

Как пояснили в Sergek Group, во время туманов, сильных дождей и метелей любая камера, независимо от производителя, видит то же, что и человеческие глаза.

Условно, если во время снегопада вы видите номерной знак автомобиля, то и камера его зафиксирует. Если на дороге нулевая видимость, то и камера не различит мелких деталей.

"При этом все аппаратно-программные комплексы работают в штатном режиме и фиксируют все происходящее. Однако благодаря накопленной big data за годы работы наши нейронные сети умеют распознавать миллионы изображений букв и цифровых значений. Например, они знают десятки тысяч изображений цифры 2, как она выглядит с различных ракурсов: полустертая, залепленная частично снегом или грязью, заклеенная черным скотчем и другие ее вариации", - добавила директор по коммуникациям Sergek Group Асель Кужахметова.

Напомним, с 6 мая в Казахстане ужесточили ответственность за пересечение одинарной сплошной линии разметки. Теперь за пересечение сплошной одинарной линии на дорогах с двухсторонним движением будут лишать водительских прав. Это будет считаться как выезд на встречную полосу.