Забыли в аэропорту: в Костанае произошел инцидент с пассажирами рейса FlyArystan

В Сети появилась информация, что в аэропорту Костаная рейс авиакомпании FlyArystan до Алматы улетел без двух пассажиров. В авиакомпании отреагировали на информацию, передает NUR.KZ.

Фото: FlyArystan

Пользователь соцсети TikTok опубликовал видео, в котором изложил всю ситуацию. По словам мужчины, самолет FlyArystan из Костаная в Алматы улетел без двух пассажиров. При этом, по словам автора ролика, их никто якобы не предупреждал о начале посадки на рейс.

Администрация аэропорта, по словам мужчины, на контакт не шла и пассажиры, которым так и не удалось улететь, вызвали полицию.

"В аэропортах Астаны и Алматы обычно всегда кричат: где пассажиры? Почему не проходите на посадку. Здесь тишина, люди не улетели, ждут… Вообще бардак”, - сетует автор видео.

На видео отреагировали в авиакомпании FlyArystan.

"11 января в международном аэропорту города Костанай одновременно проводилась регистрация на два рейса - в Алматы и Астану. Рейс в Алматы выполнял FlyArystan, а рейс в Астану - другая казахстанская авиакомпания.

После прохождения предполетного досмотра пассажиры были направлены в залы ожидания, которые были обозначены соответствующими указателями направлений. О начале посадки было своевременно объявлено по громкой связи. При проверке списка пассажиров в зоне посадки на рейс в Алматы пассажиров на видео не было обнаружено. Выяснилось, что они переместились в зал ожидания, предназначенный для другого рейса. В результате они пропустили посадку и были сняты с рейса за неявку", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Здесь же добавили, что пассажиры несут личную ответственность за своевременное прохождение всех процедур и явку на посадку и порекомендовали пассажирам внимательно следить за указателями и объявлениями, чтобы избежать подобных ситуаций.

Сегодня авиакомпания FlyArystan заявила о нападении пассажирки на сотрудника в международном аэропорту Алматы. По данным пресс-службы авиакомпании, пассажирка не успела на посадку.

В августе мы писали, что опоздавшие на рейс FlyAryastan пассажиры устроили беспорядок в аэропорту Алматы.

Позже появилось видео разгневанных пассажиров Fly Arystan в аэропорту Алматы. На одну из них завели административное дело.

Мы также писали, что Комитет гражданской авиации и Авиационная администрация Казахстана проведут проверку деятельности авиакомпаний Air Astana и FlyArystan после участившихся жалоб на задержки рейсов и другие инциденты.