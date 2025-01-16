Льготная ипотека для рабочих: как она повлияет на рынок жилья в Казахстане

Эксперты в области недвижимости поделились своим мнением о планах внедрить для работников рабочих специальностей в Казахстане новую льготную программу ипотечного и арендного жилья, а также о том, как это нововведение может повлиять на стоимость жилья в стране, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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В январе премьер-министр Олжас Бектенов анонсировал запуск новых льготных программ ипотечного и арендного жилья для рабочих кадров в девяти регионах республики. Он дал поручение проработать этот вопрос министерствам промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, водных ресурсов совместно с предприятиями, акиматами и Отбасы банком.

Президент Казахстанской федерации недвижимости Ермек Мусрепов подчеркнул, что новые ипотечные программы для рабочих являются положительным шагом. Он считает, что такие меры способствуют развитию производственного сектора в регионах.

Эксперт связывает инициативу с программой регионального развития, поскольку многие жители малых городов не видят перспектив и переезжают в крупные города, оставляя предприятия без квалифицированных специалистов.

Мусрепов также заметил, что разработкой ипотечных программ должны заниматься акиматы в каждом регионе, как указано в постановлении правительства.

"У нас в стране большая территория, регионов много. Есть узконаправленные, где, допустим, в основном развивают сельское хозяйство или добывают нефть и газ. Подобная программа нужна, чтобы дать возможность работникам этих сфер остаться там, где есть нужда в рабочих профессиях. Этим людям необходимы очень доступные условия для ипотеки с минимальным первоначальным взносом, со ставкой субсидирования от 5 до 7 процентов, желательно даже 5 процентов годовых", - отметил эксперт.

По мнению Мусрепова, ставка по ипотеке не должна быть ниже, чем в льготных программах для социально уязвимых групп, например многодетных семей, чтобы избежать социальной несправедливости. Она может быть на том же уровне, но не ниже. Он уточнил, что такая программа необходима для создания доступных ипотечных продуктов в регионах, а не только предложений от Отбасы банка. Главное, по его словам, чтобы условия ипотеки соответствовали уровню платежеспособности населения в конкретном регионе.

При этом размер первоначального взноса, как считает Мусрепов, не должен превышать минимальных взносов по другим госпрограммам. Новый размер первоначального взноса по ипотечным программам должен колебаться от 5 до 10 процентов в зависимости от платежеспособности населения в конкретных регионах. Так как даже при таком взносе местным властям, по его словам, приходилось предоставлять гражданам сертификаты на первоначальный взнос из-за невозможности собрать необходимую сумму.

"По большом счету новая ипотечная программа вряд ли повлияет на цены на жилье. Данный вид ипотечных продуктов рассчитан на специальное жилье, возможно, построенное в рамках ГЧП. Это недвижимость, построенная специально по заказу, а не для рынка", - сказал он.

Мусрепов сообщил, что в каждом регионе страны есть свои строительные компании, которые могут обеспечить квадратными метрами казахстанцев.

"В регионах цены на жилье не могут быть такими, как в Алматы или Астане. Люди не имеют возможности покупать по таким ценам. Давление на рынок вряд ли ожидается, так как 80 процентов недвижимости у нас - это советский фонд, а программа рассчитана на новое жилье", - добавил эксперт.

Глава федерации недвижимости считает, что существенное воздействие на стоимость жилья могла бы оказать только общенациональная ипотека с процентной ставкой до 3 процентов.

"Если говорить о ценах на жилье на 2025 год, то в конце 2024 года у нас наблюдался спекулятивный ажиотаж о том, что якобы надо покупать недвижимость, так как в следующем году она взлетит чуть ли не в два раза. На сегодняшний день мы наблюдаем спекулятивную составляющую этих слухов. По большому счету недвижимость у нас на сегодняшний день переоценена и она не соответствует критериям, при которых вторичное жилье может быть дороже первичного", - сказал Мусрепов.

При этом он сообщил, что, возможно, будут сохраняться цены на жилье, а в некоторых случаях будет корректировка в сторону понижения недвижимости и доступного жилья 3-4-й категории.

"Цены на недвижимость 3-4-й категории в крупных городах сохранятся на уровне конца прошлого года, то есть около 600-550 тысяч тенге за квадратный метр", - уточнил Мусрепов.

Вместе с тем директор агентства недвижимости Галым Искаков заявил, что для привлечения молодежи к новой ипотечной программе процентная ставка не должна превышать 15 процентов, а первоначальный взнос быть не более 10 процентов.

Кроме того, по его мнению, при подтверждении доходов необходимо сократить минимальный срок рабочего стажа с шести до трех месяцев, поскольку многие работники в производственной сфере и сельском хозяйстве испытывают трудности с жильем в течение полугода.

"Что касается количества участников программы, то процент молодежи у нас достаточно велик, около 45 процентов населения. При этом многие из них уезжают в крупные города, а регионы и села остаются без внимания. Подобные программы нужны в областных центрах, чтобы была мотивация создавать рабочие места. В ближайшие 5-7 лет наша страна будет страдать от безработиц. Чтобы не допустить этого, уже сейчас в областных и районных центрах нужно строить новое жилье и предоставлять людям доступ к нему", - отметил эксперт.

Галым Искаков считает, что при успешной реализации программы с доступными ставками и первоначальным взносом цены на жилье в регионах могут начать расти. Ожидается постепенное увеличение цен на 10-15 процентов, что, по его словам, будет способствовать развитию регионов страны. В целом эксперт прогнозирует рост цен на жилье в 2025 году из-за введения НДС на новостройки и инфляции.