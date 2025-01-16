На 2,2 млн тенге могут разбогатеть многодетные семьи в Казахстане за счет налоговых скидок

В 2025 году многодетные родители смогут дополнительно сэкономить примерно 90 тысяч тенге в месяц. Кроме того, согласно закону, они имеют право на вычеты по добровольным пенсионным взносам, а также по расходам на обучение и медицинские услуги, передает inbusiness.kz .

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Изменения, вступившие в силу с 1 января 2025 года касательно предоставления налоговых вычетов казахстанцам, в том числе многодетным семьям, в Налоговом кодексе РК были предусмотрены еще семь лет назад.

Как отмечают эксперты, сегодня пределы предоставляемых преференций недостаточны для значительного улучшения материального положения многодетных семей. Основная часть освобожденных средств будет направлена на покрытие повседневных расходов: продукты питания, детская одежда и коммунальные платежи.

Согласно новеллам, предельный размер вычетов для многодетных семей и других категорий не должен превышать общей суммы в сумме 564-кратного МРП за календарный год (2,2 млн тенге). Многие казахстанцы неправильно поняли данные изменения, особенно новые соотечественники, обрадовавшись, что именно на эту сумму будет уменьшаться налог. Но вычеты работают иначе.

Как разъяснил налоговый консультант Айдар Масатбаев, если использовать вычет полностью, то есть если зарплата позволяет это, налог просто не оплачивается с этой суммы. Таким образом, составит не 564 расчетных показателя, а только 56 МРП.

"Месячный расчетный показатель будет служить верхним пределом для вычетов, поэтому невозможно его превысить. Итак, 564 МРП — это максимальная сумма. На такую налоговую экономию могут рассчитывать многодетные семьи", - отметил эксперт.

Эти вычеты не могут применяться в произвольном порядке. Согласно ст. 342, сначала применяются обязательные пенсионные взносы, затем вычеты по социальному и медицинскому страхованию, а уже потом стандартные налоговые вычеты. Стандартные вычеты включают в себя минимальную заработную плату и другие.

Налоговый вычет для многодетных семей будет применяться на обоих родителей в размере не более 282 МРП (в 2025 году – 1,1 млн тенге) за календарный год и может быть использован одним из следующих способов:

один из родителей многодетной семьи получит 23 МРП (в 2025 году - 90 436 тенге) за каждый месяц;

каждый родитель многодетной семьи получит по 12 МРП (в 2025 году - 47 184 тенге) за каждый месяц.

Налоговый вычет для многодетной семьи может быть применен при наличии у физического лица на 1 января календарного года, в котором применяется вычет, четырех и более несовершеннолетних детей, что подтверждается копиями свидетельств о рождении.

Таким образом, в 2025 году многодетные родители смогут освободить дополнительно около 90 тыс. тенге в месяц (1,1 млн тенге в год) от налогообложения, если у них есть четыре и более детей до 18 лет на начало года.

Основные нововведения для многодетных семей, вступающие в силу с 2025 года, согласно ст. 342 Налогового кодекса:

Физическое лицо имеет право на применение налоговых вычетов, включая вычеты для многодетных семей. Физическое лицо может применять налоговые вычеты в виде обязательных пенсионных взносов и взносов на обязательное социальное медицинское страхование, стандартные вычеты и вычеты для многодетных семей как у налогового агента, так и самостоятельно (если не применяются у налогового агента). Общая сумма налоговых вычетов для многодетных семей и других вычетов, применяемых в календарном году как у налогового агента, так и физическим лицом самостоятельно, не должна превышать 564 МРП (2,2 млн. тенге).

Поэтому многодетные семьи смогут сэкономить на налогах при наличии подтверждающих документов.

Одним из наиболее интересных налоговых вычетов для многодетных семей являются прочие налоговые вычеты, такие как вычеты по добровольным пенсионным взносам, на обучение и медицинские услуги.

Например, вычеты на обучение особенно актуальны для многодетных семей, в которых дети посещают детсад, обучаются в колледжах и вузах.

Налоговый вычет на обучение применяется по расходам на обучение в дошкольных организациях, в колледжах, училищах и в вузах.

Налоговый вычет в размере не более 118-кратного МРП применяет один из законных представителей (родителей, опекунов) по произведенным расходам на оплату обучения в пользу физического лица-резидента РК, не достигшего 21-го года, находящегося на иждивении.

Вычетами по расходам на образовательные услуги могут по закону воспользоваться не только многодетные семьи, но и все остальные, как физлица (резиденты РК), так и те, у кого есть дети (не обязательно многодетные).

Подтверждающими документами для применения налогового вычета на обучение являются договор на оказание услуг и документ, подтверждающий факт оплаты таких услуг.

Налоговые вычеты по расходам на обучение применяются в том налоговом периоде, на который приходится наиболее поздняя из даты получения услуг обучения и даты оплаты услуг обучения.

То же самое касается и налоговых вычетов по медицине. Данный вид вычетов применятся по расходам на оплату медицинских услуг (кроме косметологических) и страховых премий по договорам добровольного страхования на случай болезни.

Налоговый вычет на медицину применяется также в размере не более 118-кратного размера мрп, определенного за календарный год.

Напомним, что с января 2025 года 1 МРП вырос до 3 932 тенге, в то время как в 2024 году он составлял 3 692 тенге. Это изменение является положительным, так как увеличивается необлагаемый минимум для ряда выплат. Например:

Материальная помощь при рождении ребенка будет скорректирована до 94 МРП. В 2025 году она составит 369 608 тенге (в 2024 году — 347 048 тенге), что освободит эту сумму от подоходного налога, социального налога и социальных платежей.

Стандартный налоговый вычет (14 МРП, согласно ст. 346 Налогового кодекса) увеличится с 51 688 до 55 048 тенге, что принесет дополнительную выгоду физическим лицам. Также в новом Налоговом кодексе предусмотрено увеличение стандартного вычета с 14 до 30 МРП в 2026 году.

Если с налоговыми вычетами для многодетных семей, которые вступили в силу, более-менее понятно, то вопрос административного характера, связанный с получением и одобрением бухгалтерии со стороны работодателя, пока открытый.