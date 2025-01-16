16 лет лишения свободы получил казахстанец из-за посылки из Таиланда

В Алматинской области обнаружили посылку с наркотиками из Таиланда. За это ее получателя суд приговорил к 16 годам лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК .

Кадр из видео: t.me/afm_rk

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, досудебное расследование по факту контрабанды наркотических средств в особо крупном размере завершило Агентство по финансовому мониторингу в Алматинской области.

Напомним, что в отделение АО "Казпочта" Илийского района Алматинской области поступила посылка, в которой находилось наркотическое вещество "экстракт каннабиса" (гашишное масло) общей массой почти 800 граммов.

"В ходе оперативных мероприятий установлено, что подозреваемый, используя мессенджер Telegram, заказал наркотические средства из Таиланда", - уточнили в АФМ.

Вскрытие посылки подтвердило наличие наркотических веществ, скрытых в 8 банках с характерным запахом, замаскированных под косметические средства.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы. Изъятые наркотические вещества уничтожены.

С начала текущего года АФМ зарегистрировал 135 уголовных дел по фактам контрабанды и незаконного оборота наркотиков. Изъято 77,1 кг наркотических средств, 3,2 кг психотропных веществ, 206 тысяч штук анаболиков (ядовитое вещество) и около 1 700 штук глазных капель "Тропикамид".