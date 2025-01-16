Казахстанские банки перешли на новый стандарт

Все коммерческие банки Казахстана перешли на новый международный стандарт ISO 20022 для обмена данными между финансовыми организациями. Об этом сообщили в Национальном банке, передает Tengrinews.kz .

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Как сообщили в Нацбанке, платежные системы страны и информационные системы банков, доработанные с учетом нового стандарта, с 13 января запущены в эксплуатацию в новом формате. Банки принимают платежные указания от клиентов в стандартном режиме в соответствии с графиками работы информационных систем, без ограничений и задержек.

"Переход на новый стандарт способствует автоматизации обработки платежей, повышению скорости и безопасности расчетов. Особенностью стандарта ISO 20022 является возможность передачи дополнительных сведений о платеже или сделке, что упрощает процессы идентификации, снижает количество ошибок и повышает качество обслуживания клиентов", - говорится в сообщении.

ISO 20022 обеспечивает совместимость между различными платежными и информационными системами, упрощая трансграничные операции и поддержку международной торговли. Казахстан стал первым в Центральной Азии, принявшим этот стандарт, наряду с ЕС и Юго-Восточной Азией.

Его внедрение улучшит взаимодействие финансовых учреждений с клиентами, повысит эффективность операций и позволит легко адаптироваться к технологическим изменениям благодаря единым правилам и процессам.

ISO 20022 представляет собой международный стандарт для обмена данными между банками и финансовыми учреждениями. Он определяет унифицированные правила и форматы сообщений, используемых при проведении транзакций.