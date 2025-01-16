Запрет на выезд из страны для коррупционеров: Минюст обозначил свою позицию

Жакселекова отметила, что соответствующая норма в поправки по противодействию коррупции, которые были вчера одобрены мажилисом в первом чтении, не вносилась официально в рабочую группу.

"Вчера спикер (мажилиса – прим. ред.) тоже об этом сказал. У нас есть время до второго чтения. Состоится еще несколько рабочих групп. Если депутатам она будет инициирована, мы ее рассмотрим. В данном законопроекте она не была предложена.

Вот сейчас рассмотрение в мажилисе в рамках рабочей группы по борьбе с коррупцией, по тому законопроекту, который вчера выносился на первое чтение, вот в рамках нее только планируют ее инициировать, поэтому мы ее будем рассматривать. Позиции нет, и мы официально не выражали. Она не вносилась в рабочую группу", - сказала она.