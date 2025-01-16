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16.01.2025, 11:33

ЕАЭС вводит новую пошлину на колеса из Азии

Новости Казахстана 0 465

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) приняла решение ввести дополнительные пошлины на импорт литых алюминиевых дисков из Японии, Таиланда, Турции и Малайзии, передает Tengri Auto.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com
Эта мера будет действовать в течение пяти лет и касается как новых, так и бывших в употреблении дисков диаметром от 13 до 20 дюймов. Пошлина будет варьироваться от 9,38 процента до 42,82 процента в зависимости от страны производства.

Решение было принято на основе антидемпингового расследования, которое началось 1 марта 2023 года по запросу ассоциации "Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия". Расследование выявило, что демпинговый импорт из этих стран наносит материальный ущерб экономике стран ЕАЭС.

"Ценовая политика производителей литых алюминиевых колесных дисков из демпингующих стран привела к тому, что наши собственные компании в условиях потери доли на внутреннем рынке не смогли увеличить цену реализации товара соразмерно росту его себестоимости. В результате их продажи стали убыточными, а рентабельность производства – отрицательной", – пояснил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Volkswagen объявил о снижении объема продаж на 2,3 процента в 2024 году, что составило чуть более 9 миллионов автомобилей. Это падение связано с сокращением расходов на внутреннем рынке и жесткой ценовой войной в Китае – крупнейшем рынке компании.

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