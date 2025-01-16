ЕАЭС вводит новую пошлину на колеса из Азии

Эта мера будет действовать в течение пяти лет и касается как новых, так и бывших в употреблении дисков диаметром от 13 до 20 дюймов. Пошлина будет варьироваться от 9,38 процента до 42,82 процента в зависимости от страны производства.

Решение было принято на основе антидемпингового расследования, которое началось 1 марта 2023 года по запросу ассоциации "Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия". Расследование выявило, что демпинговый импорт из этих стран наносит материальный ущерб экономике стран ЕАЭС.

"Ценовая политика производителей литых алюминиевых колесных дисков из демпингующих стран привела к тому, что наши собственные компании в условиях потери доли на внутреннем рынке не смогли увеличить цену реализации товара соразмерно росту его себестоимости. В результате их продажи стали убыточными, а рентабельность производства – отрицательной", – пояснил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Volkswagen объявил о снижении объема продаж на 2,3 процента в 2024 году, что составило чуть более 9 миллионов автомобилей. Это падение связано с сокращением расходов на внутреннем рынке и жесткой ценовой войной в Китае – крупнейшем рынке компании.