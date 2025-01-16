МВД обратилось к казахстанским родителям

В Астане полицейские задержали двух 16-летних студенток столичного вуза, у одной из которых изъяли синтетические наркотики в особо крупном размере для дальнейшего распространения. В Карагандинской области задержаны двое подростков, учащиеся 9 и 10 классов, расклеивавших объявления со ссылками на Telegram-канал, посредством которого распространялись наркотики. Все указанные факты подпадают под уголовное наказание и предусматривают лишение свободы. С начала года за наркопреступления задержано шесть подростков. В прошлом году полицейские задержали 61 несовершеннолетнего, причастного к незаконному обороту наркотиков.

"Уважаемые родители! Призываем вас постоянно говорить со своими детьми о пагубности и вреде употребления наркотиков, правовых последствиях их поступков. Быть максимально вовлеченными в жизнь своих детей. Они не должны бояться рассказать вам, если их вовлекают в противоправную деятельность. Нужно знать окружение своих детей, контролировать интернет-ресурсы, которыми они пользуются. Мы просим вас обращать внимание на упаковки от любых медицинских препаратов, фольгу, стеклянные трубки, пипетки в вещах подростка. Все это может служить приспособлениями для употребления синтетических наркотиков. Напоминаем, уголовная ответственность за наркопреступления наступает с 16 лет. Мы призываем вас не быть теми, кто считает, что "с нами это не случится, у наших детей другое воспитание", а быть бдительными. Только сообща мы сможем создать безопасную среду для наших детей и предотвратить возможные правонарушения", - обратился к казахстанским родителям заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов.