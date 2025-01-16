“Казахстан выполнил условия“. Будущий госсекретарь США предложил отказаться от “рычага давления“

Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио во время слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США назвал реликтом поправку Джексона – Вэника в отношениях с Казахстаном, передает Tengrinews.kz .

Марко Рубио. Фото: depositphotos.com/CJHPhotography

Во время слушаний по рассмотрению кандидатуры Марко Рубио на пост госсекретаря США сенатор Стив Дэйнс попросил его взять на себя обязательство работать над укреплением связей США в Центральной Азии.

"Одна из первых целей, которую мы с сенатором Гэри Питерсом поставили по Центральной Азии, – это отмена поправки Джексона – Вэника для региона и продление постоянного, нормального режима торговли с Казахстаном и Узбекистаном. Я понимаю, что у вас будет много приоритетов, когда вас утвердят в качестве нашего госсекретаря, но я думаю, что отмена этой поправки будет показателем доброй воли, нужной Центральной Азии", – сказал сенатор.

Марко Рубио в свою очередь назвал поправку Джексона – Вэника реликтом ушедшей эпохи.

"Есть те, кто настаивает на ее сохранении в качестве рычага давления для получения уступок в сфере прав человека или принуждения их (страны Центральной Азии. – Прим.) к более решительному движению с нами, а не с Россией и ей подобными. Но, думаю, в некоторых случаях это абсурдный реликт прошлого. Я считаю, что Казахстан, о котором уже говорили в Министерстве торговли США, – это рыночная экономика. На самом деле я думаю, что они проводили министерскую встречу ВТО (Всемирная торговая организация. – Прим.) всего несколько лет назад. Таким образом, они выполнили условия. Мы будем работать с вами над этим, потому что я считаю, что это важно", – подчеркнул Рубио.

Поправка Джексона – Вэника – поправка 1974 года к закону о торговле США, ограничивающая торговлю со странами, препятствующими эмиграции, а также нарушающими другие права человека. Предложена конгрессменами Генри Джексоном и Чарльзом Вэником. Поправка запрещает предоставлять режим наибольшего благоприятствования в торговле, государственные кредиты и кредитные гарантии странам, нарушающим или серьезно ограничивающим права своих граждан на эмиграцию, а также другие права человека. Также поправка предусматривает применение в отношении товаров, импортируемых в США из стран с нерыночной экономикой, дискриминационных тарифов и сборов

Формально эта норма была введена из-за ограничений на эмиграцию из СССР, действовала она также и в отношении других стран – КНР, Вьетнама, Албании. В 2006 году поправка была отменена в отношении Украины, в 2012 году – в отношении России (одновременно с принятием акта Магнитского) и Молдовы.

После отмены ограничений на эмиграцию с 1989 года в США ежегодно накладывался мораторий на действие поправки в отношении СССР, а затем и стран СНГ, однако официально поправка не была отменена.