Водитель лишился прав за салфетку на госномере

Водитель скрыл госномер на своем авто влажной салфеткой и лишился прав, передает Tengri Auto со ссылкой на Polisia.kz .

Кадр из видео

На трассе республиканского значения Шымкент – Самара сотрудники полиции остановили автомобиль со скрытым госномером, водителем которого оказался 30-летний житель Арысского района. Он решил скрыть номер влажной салфеткой, тем самым, нарушив правила эксплуатации транспортных средств.

По решению суда водителя лишили прав управления автомобилем на один год и назначили административный арест.

В сети разлетелась история жителя Петропавловска, которого оштрафовали за прогрев авто дольше 5 минут. Как сообщил водитель, штраф пришел из-за жалобы соседей. Теперь мужчине предстоит оплатить штраф в размере 5 МРП (19 660 тенге).