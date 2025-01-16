Казахстанцев предупредили по поводу WhatsApp

Об этом пишет Telegram-канал о мошенничествах. Авторы отметили, что бесплатные VPN часто используют незащищенные серверы, а интернет-трафик может быть перехвачен.

"Это включает и данные, которые проходят через WhatsApp Web. Когда вы подключаете WhatsApp Web на ноутбуке, создается зашифрованное соединение между устройством и сервером. Если вы используете небезопасный VPN, мошенники могут получить доступ к вашей сессии, перехватив данные через посреднические серверы", – говорится в публикации.

Злоумышленники могут "подставить" свои устройства в качестве промежуточного звена, перехватить QR-код или данные авторизации и получить доступ к вашей учетной записи.

Признаки такого взлома:

Вы замечаете новые устройства в списке подключений WhatsApp Web, которые вы не узнаете.

Сообщения в чатах появляются или удаляются без вашего участия.

Ваши контакты начинают получать подозрительные сообщения от вашего имени.

Что делать, если вы подозреваете взлом?

1. Немедленно завершите все сессии WhatsApp Web.

Откройте WhatsApp → Настройки → Подключенные устройства → Завершите все сессии.

2. Отключите VPN на всех устройствах.

Используйте только проверенные платные сервисы VPN, которые обеспечивают высокий уровень защиты данных.

3. Смените пароль на всех устройствах.

Если вы используете двухфакторную аутентификацию, обновите код.

4. Обратитесь в поддержку WhatsApp.

В настройках приложения отправьте запрос через "Помощь", если вы подозреваете, что доступ к вашему аккаунту был скомпрометирован.

Как избежать таких ситуаций в будущем?

Используйте только проверенные VPN с сильным шифрованием.

Не оставляйте активные сессии WhatsApp Web на устройствах, которые вы не контролируете.

Включите двухфакторную аутентификацию в WhatsApp для дополнительной защиты.

Регулярно проверяйте список подключенных устройств и завершайте старые сессии.

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка ранее предупреждали, что взлом аккаунта WhatsApp может обернуться утечкой личной информации, финансовыми потерями или использованием вашего имени для мошеннических действий. Там также дали советы, как избежать взлома.