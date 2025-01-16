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16.01.2025, 16:05

Казахстанцев предупредили по поводу WhatsApp

Новости Казахстана 0 2 535

Казахстанцев, использующих WhatsApp Web и бесплатный VPN, предупредили о том, что их аккаунты WhatsApp могли легко взломать мошенники, сообщает Zakon.kz.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Об этом пишет Telegram-канал о мошенничествах. Авторы отметили, что бесплатные VPN часто используют незащищенные серверы, а интернет-трафик может быть перехвачен.

"Это включает и данные, которые проходят через WhatsApp Web. Когда вы подключаете WhatsApp Web на ноутбуке, создается зашифрованное соединение между устройством и сервером. Если вы используете небезопасный VPN, мошенники могут получить доступ к вашей сессии, перехватив данные через посреднические серверы", – говорится в публикации.

Злоумышленники могут "подставить" свои устройства в качестве промежуточного звена, перехватить QR-код или данные авторизации и получить доступ к вашей учетной записи.

Признаки такого взлома:

  • Вы замечаете новые устройства в списке подключений WhatsApp Web, которые вы не узнаете.
  • Сообщения в чатах появляются или удаляются без вашего участия.
  • Ваши контакты начинают получать подозрительные сообщения от вашего имени.

Что делать, если вы подозреваете взлом?

1. Немедленно завершите все сессии WhatsApp Web.

  • Откройте WhatsApp → Настройки → Подключенные устройства → Завершите все сессии.

2. Отключите VPN на всех устройствах.

Используйте только проверенные платные сервисы VPN, которые обеспечивают высокий уровень защиты данных.

3. Смените пароль на всех устройствах.

  • Если вы используете двухфакторную аутентификацию, обновите код.

4. Обратитесь в поддержку WhatsApp.

  • В настройках приложения отправьте запрос через "Помощь", если вы подозреваете, что доступ к вашему аккаунту был скомпрометирован.

Как избежать таких ситуаций в будущем?

  • Используйте только проверенные VPN с сильным шифрованием.
  • Не оставляйте активные сессии WhatsApp Web на устройствах, которые вы не контролируете.
  • Включите двухфакторную аутентификацию в WhatsApp для дополнительной защиты.
  • Регулярно проверяйте список подключенных устройств и завершайте старые сессии.

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка ранее предупреждали, что взлом аккаунта WhatsApp может обернуться утечкой личной информации, финансовыми потерями или использованием вашего имени для мошеннических действий. Там также дали советы, как избежать взлома.

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