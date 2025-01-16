Подделка VIN-кодов: крупную преступную схему раскрыли в Казахстане

Подделка VIN-кодов / Фото: ДП области Абай

Преступления связаны с подделкой идентификационных номеров кузова и шасси автомобилей. Незаконная деятельность осуществлялась на одной из станций технического обслуживания в городе Семей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 40-летний житель Алматы.

"В ходе безотлагательного обыска были изъяты: оборудование с лазерным принтером, ноутбук, три сотовых телефона, а также девять автомобилей, готовившихся к изменению идентификационных данных. Также изъяты дополнительные доказательства, которые направлены на экспертизу для уточнения всех обстоятельств дела", - сообщили в пресс-службе департамента полиции области Абай.

По данным полицейских, начато досудебное расследование по факту подделки или уничтожения идентификационных номеров кузова, шасси, двигателя, а также государственных регистрационных знаков транспортных средств.

Подделка VIN-кодов / Фото: ДП области Абай

Подозреваемому, в отношении которого ведется досудебное расследование, грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до четырех лет либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

В рамках следствия будут выяснены все обстоятельства преступной деятельности и возможная причастность к другим аналогичным нарушениям, уточнили в ДП области Абай.