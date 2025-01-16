Оформление пенсии по возрасту: куда и когда нужно сдать документы казахстанцам

В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 16 января 2025 года, рассказали, куда и когда нужно сдать документы казахстанцам при оформлении пенсионных выплат, сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz

С таким интересным вопросом в госкорпорацию обратился один из граждан страны:

"В этом году выхожу на пенсию. Подскажите, когда нужно сдавать документы в ЦОН для назначения выплаты?"

В свою очередь в "Правительстве для граждан" ответили следующее:

"Документы на назначение пенсии необходимо предоставить в центр обслуживания населения не ранее, чем за 10 дней до наступления пенсионного возраста".

Ранее в госкорпорации сообщали, что подать заявление на оформление пенсионных выплат по возрасту можно через ЦОНы и портал электронного правительства.

При обращении в ЦОН необходимо предоставить:

удостоверение личности (удостоверение лица без гражданства, вид на жительство иностранца, удостоверение кандаса);

свидетельство о браке (при изменении фамилии);

документы, подтверждающие трудовой стаж заявителя, выработанный до 1 января 1998 года (трудовая книжка, справки архивных учреждений);

сведения о банковском счете;

фото 3*4 (для пенсионного удостоверения).

Кроме этого, при наличии предоставляются: