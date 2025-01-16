Оформление пенсии по возрасту: куда и когда нужно сдать документы казахстанцам

В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 16 января 2025 года, рассказали, куда и когда нужно сдать документы казахстанцам при оформлении пенсионных выплат, сообщает Zakon.kz.
С таким интересным вопросом в госкорпорацию обратился один из граждан страны:
"В этом году выхожу на пенсию. Подскажите, когда нужно сдавать документы в ЦОН для назначения выплаты?"
В свою очередь в "Правительстве для граждан" ответили следующее:
"Документы на назначение пенсии необходимо предоставить в центр обслуживания населения не ранее, чем за 10 дней до наступления пенсионного возраста".
Ранее в госкорпорации сообщали, что подать заявление на оформление пенсионных выплат по возрасту можно через ЦОНы и портал электронного правительства.
При обращении в ЦОН необходимо предоставить:
Кроме этого, при наличии предоставляются:
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