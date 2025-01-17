РФ временно закроет два пункта пропуска на границе с Казахстаном

Речь идет об автомобильных пунктах пропуска «Орск» и «Маштаково» в Оренбургской области.

«С 1 февраля 2025 года временно приостанавливается пропуск транспортных средств и грузов через автомобильные пункты пропуска Орск и Маштаково», — говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной стало закрытие пунктов пропуска «Алимбет» и «Сырым» на плановый ремонт. В Казахстане уточнили, что работы займут до 16 месяцев.