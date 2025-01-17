В МИД РФ сделали заявление о расследовании авиакатастрофы под Актау

«Я знаю, что каждый гражданин Азербайджана, не только те, кто стал частью трагедии из-за потери близких, желает знать правду. И я могу сказать, что нашей стране (РФ) эта правда нужна не меньше. Я думаю, что сейчас нужно сделать все, чтобы объединить усилия для поиска правды», – сказала она.

По словам Захаровой, сегодня можно наблюдать большое количество попыток воздействия через СМИ и соцсети с «деструктивными целями».

«Возможно, чтобы увести следствие в другую сторону, посеять рознь между людьми, столкнуть их. Один из очередных примеров этого является якобы письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова в адрес азербайджанских дипломатов», – сказала она, отметив что за этим стоят силы, «стремящиеся нанести удар союзническим отношениям Азербайджана и России».

Ранее Минтранспорта РК отреагировало на публикацию расшифровки черных ящиков в Сети.