В МИД РФ сделали заявление о расследовании авиакатастрофы под Актау

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге заявила, что все страны, граждане которых погибли и пострадали во время авиакатастрофы самолета ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) вблизи Актау, хотят знать правду о причинах крушения лайнера, и Россия в том числе, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на media.az.
«Я знаю, что каждый гражданин Азербайджана, не только те, кто стал частью трагедии из-за потери близких, желает знать правду. И я могу сказать, что нашей стране (РФ) эта правда нужна не меньше. Я думаю, что сейчас нужно сделать все, чтобы объединить усилия для поиска правды», – сказала она.
По словам Захаровой, сегодня можно наблюдать большое количество попыток воздействия через СМИ и соцсети с «деструктивными целями».
«Возможно, чтобы увести следствие в другую сторону, посеять рознь между людьми, столкнуть их. Один из очередных примеров этого является якобы письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова в адрес азербайджанских дипломатов», – сказала она, отметив что за этим стоят силы, «стремящиеся нанести удар союзническим отношениям Азербайджана и России».
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