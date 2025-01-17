Казахстанец потерял миллионы после переписки с “несовершеннолетней“

В Петропавловске мужчина отдал более 5,5 миллиона тенге мошенникам, которые сначала представились в соцсетях молодой незнакомкой, а потом - сотрудниками полиции, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Как сообщили в пресс-службе областного департамента полиции, полицейские задержали троих подозреваемых в серийном мошенничестве. Это жители Петропавловска в возрасте 29, 30 и 36 лет.

Один из пострадавших от действий подозреваемых получил в соцсети предложение от молодой девушки о переписке, и некоторое время даже переписывался с ней. А потом ему назначили встречу двое мужчин, которые представились сотрудниками полиции и стали угрожать уголовным преследованием за якобы переписку с несовершеннолетней.

"Подозреваемые предложили мужчине "решить вопрос" за денежное вознаграждение. Тот, испугавшись и находясь под их давлением, согласился. В итоге они просто посадили потерпевшего рядом и указывали, что делать, – он взял товарные кредиты, микрофинансовые займы и вывел деньги с депозита. Таким образом, "решение вопроса" обошлось потерпевшему в сумму свыше 5 миллионов 700 тысяч тенге", - рассказала Tengrinews.kz пресс-секретарь департамента полиции СКО Адемау Мендыбаева.

Кроме того, предприимчивые петропавловцы подозреваются в еще одном факте мошенничества.

"В этом случае потерпевший согласился выпить с малознакомыми людьми. Протрезвев, он обнаружил, что у него исчезли деньги с депозита, а еще на него оформлены товарные кредиты. Сумма ущерба составила почти 3,5 миллиона тенге", - поделилась подробностями Адемау Мендыбаева.

Она заключила, что в настоящее время материалы по фактам мошенничества в крупном размере переданы в суд. Подозреваемым грозит ограничение или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.