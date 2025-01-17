18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
529.65
544.64
5.16
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
17.01.2025, 07:56

Подорожают ли автомобили в 2025 году в Казахстане, рассказал эксперт

Новости Казахстана 0 809

Цены на новые и подержанные автомобили могут оказаться стабильными в 2025 году, считает эксперт. О том, какие факторы могут повлиять на колебание их стоимости, читайте в материале NUR.KZ.

Иллюстративное фото: boonchai wedmakawand/Getty Images
Иллюстративное фото: boonchai wedmakawand/Getty Images

Цены на легковые автомобили в 2025 году должны будут сохранить стабильность.

Как сообщает информационно-аналитическое агентство Autoreport, такое мнение озвучил Артур Мискарян, директор Агентства мониторинга и анализа автомобильного рынка. Он также отмечает, что спрос на автомобили в Казахстане остается довольно высоким, а "игрокам" на данном рынке есть куда расти.

"При стабильной ситуации на валютном рынке и отсутствии регуляторных маневров сохранится почва для стабильных цен на новые автомобили.

На рынке подержанных машин не будет пикирования.

Однако из-за расширяющегося выбора новых автомобилей в бюджетном сегменте и увеличения предложений различных финансовых инструментов возможно некоторое снижение цен на рынке машин с пробегом", – считает эксперт.

При этом сообщается, что в 2024 году чаще всего казахстанцы приобретали новые автомобили стоимостью свыше 15 млн тенге. А объемы продаж машин по цене от 7 до 11 млн тенге оказались ниже.

Также сообщается о сокращении продаж бюджетных авто.

Что изменится для авторынка в 2025 году

Ранее озвученные планы по упрощению покупки автомобилей в кредит, согласно которым до 31 декабря 2026 года будет исключено требование по соблюдению максимального уровня коэффициента долговой нагрузки заемщика при оформлении займа на покупку автомобиля, могут поддержать авторынок.

Однако есть и некоторые опасения по поводу возможного подорожания машин.

Они связаны с принятыми 1 декабря 2024 года поправками в правила ввоза автомобилей в Казахстан: физлица могут ввозить только один автомобиль в год, а юрлица – только по одобрению типа транспортного средства.

Как отмечают аналитики, подобные изменения могут привести к значительному росту цен на автомобили, потенциально на 60-70%, и укреплению позиций официальных дилеров и отечественных производителей.

Все из-за того, что при покупке авто не в автосалоне казахстанцы могут заплатить 48% от стоимости машины при растаможке, а также утильсбор и первичную регистрацию.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Незнаю каким местом думают аналитики, но если доллар скаканул, то как цена на новую машину может остаться прежней. Прошло уже то время, когда мы смотрели только телевизор, сегодня существует интернет. Мы же ничего не производим, просто сырьевая страна.
17.01.2025, 03:32
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Никита Ефремов попросил не называть Евгению Добровольскую его матерьюНовости Мира
12.01.2025, 17:12 0
Сын от Ефремова и еще трое детей Добровольской пришли на прощание с нейНовости Мира
14.01.2025, 14:03 0
Суд принял решение по часовому поясу в КазахстанеНовости Казахстана
18.12.2024, 11:53 0
Россиянин побывал в деревне в Польше и описал ее фразой «чтоб я так жил»Новости Мира
23.12.2024, 08:09 0
Виктория Боня украла чемодан в аэропорту МонакоНовости Мира
11.01.2025, 13:46 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...