18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
529.65
544.64
5.16
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
17.01.2025, 08:44

Одну из деклараций упразднили: что делать казахстанцам

Новости Казахстана 0 3 020

С 2025 года в Казахстане упразднили 240 форму декларации по ИПН. Вместо нее граждане должны сдать отчетность, которую внедрили в рамках всеобщего декларирования. Подробности читайте на NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
До 2025 года некоторые казахстанцы регулярно сдавали декларацию по индивидуальному подоходному налогу (ИПН) по форме 240. Ее нужно было подавать гражданам, которые получали доход из-за границы, имели банковские счета в других странах или же просто получили имущественный доход, например, от прироста стоимости проданного жилья.

Между тем 240 форму декларации по индивидуальному подоходному налогу, как отмечает портал "Учет", с 1 января 2025 года упразднили. Но от обязанностей отчитываться казахстанцев не освободили.

Все сведения гражданам нужно будет отражать или в "входной" декларации по форме 250, или в декларации о доходах и имуществе по форме 270.

Как понять, какую декларацию сдавать

Казахстанцы, которые стали участниками предыдущих этапов всеобщего декларирования, должны сдавать только декларацию по форме 270 – в ней есть все, что было в отчетности по индивидуальному подоходному налогу по форме 240.

Что касается граждан, которые станут участниками четвертого этапа, то сначала им нужно сдать "входную" декларацию об активах и обязательствах по форме 250. Затем, если у них, например, появился имущественный доход, им нужно будет сдать и декларацию по форме 270, потому что "входная" не отражает всю необходимую информацию, которая была в упраздненной отчетности по форме 240.

А остальные физические лица, которые ранее сдавали 240 декларацию по индивидуальному подоходному налогу, но не вошли в систему всеобщего декларирования, при возникновении такого обязательства вместо нее также должны предоставить декларацию о доходах и имуществе по форме 270 в срок до 15 сентября 2025 года.

То есть форма 270 заменит форму 240, а обязательство по ее представлению возникает вне зависимости от обязанности сдать "входную" декларацию об активах и обязательствах по форме 250.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Никита Ефремов попросил не называть Евгению Добровольскую его матерьюНовости Мира
12.01.2025, 17:12 0
Сын от Ефремова и еще трое детей Добровольской пришли на прощание с нейНовости Мира
14.01.2025, 14:03 0
Суд принял решение по часовому поясу в КазахстанеНовости Казахстана
18.12.2024, 11:53 0
Россиянин побывал в деревне в Польше и описал ее фразой «чтоб я так жил»Новости Мира
23.12.2024, 08:09 0
Виктория Боня украла чемодан в аэропорту МонакоНовости Мира
11.01.2025, 13:46 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...