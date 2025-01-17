Одну из деклараций упразднили: что делать казахстанцам

С 2025 года в Казахстане упразднили 240 форму декларации по ИПН. Вместо нее граждане должны сдать отчетность, которую внедрили в рамках всеобщего декларирования. Подробности читайте на NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Между тем 240 форму декларации по индивидуальному подоходному налогу, как отмечает портал "Учет", с 1 января 2025 года упразднили. Но от обязанностей отчитываться казахстанцев не освободили.

Все сведения гражданам нужно будет отражать или в "входной" декларации по форме 250, или в декларации о доходах и имуществе по форме 270.

Как понять, какую декларацию сдавать

Казахстанцы, которые стали участниками предыдущих этапов всеобщего декларирования, должны сдавать только декларацию по форме 270 – в ней есть все, что было в отчетности по индивидуальному подоходному налогу по форме 240.

Что касается граждан, которые станут участниками четвертого этапа, то сначала им нужно сдать "входную" декларацию об активах и обязательствах по форме 250. Затем, если у них, например, появился имущественный доход, им нужно будет сдать и декларацию по форме 270, потому что "входная" не отражает всю необходимую информацию, которая была в упраздненной отчетности по форме 240.

А остальные физические лица, которые ранее сдавали 240 декларацию по индивидуальному подоходному налогу, но не вошли в систему всеобщего декларирования, при возникновении такого обязательства вместо нее также должны предоставить декларацию о доходах и имуществе по форме 270 в срок до 15 сентября 2025 года.

То есть форма 270 заменит форму 240, а обязательство по ее представлению возникает вне зависимости от обязанности сдать "входную" декларацию об активах и обязательствах по форме 250.