Какую пенсию назначат, если использовать пенсионные накопления в Казахстане

Если перед пенсией использовать накопления из ЕНПФ, то минимального порога достаточности хватит только на назначение ежемесячной выплаты в размере менее 54 тыс. тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

Иллюстративное фото: Bojan89/Getty Images

Казахстанцы могут использовать свои накопления в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) на улучшение жилищных условий и лечение. Но только, если у них накоплена достаточная сумма – изъятию доступны пенсионные накопления сверх порогов минимальной достаточности (ПМД).

ПМД при этом различаются в зависимости от возраста вкладчика. В 25 лет он может снять излишек, если накопил более 3,89 млн тенге, в 45 лет – 6,95 млн тенге, а в 55 лет – 8,84 млн тенге.

То есть, чем старше человек, тем больше порог минимальной достаточности. Такое условие необходимо, чтобы на индивидуальном пенсионном счете (ИПС) вкладчика остался минимум накоплений для дальнейшего оформления выплат из ЕНПФ.

Пороги минимальной достаточности для использования

пенсионных накоплений на 2025 год (тенге) Возраст ПМД Возраст ПМД 20 3 260 000 40 6 100 000 21 3 380 000 41 6 270 000 22 3 510 000 42 6 440 000 23 3 630 000 43 6 610 000 24 3 760 000 44 6 780 000 25 3 890 000 45 6 950 000 26 4 030 000 46 7 130 000 27 4 160 000 47 7 310 000 28 4 300 000 48 7 490 000 29 4 440 000 49 7 670 000 30 4 580 000 50 7 860 000 31 4 720 000 51 8 050 000 32 4 870 000 52 8 240 000 33 5 010 000 53 8 440 000 34 5 160 000 54 8 640 000 35 5 310 000 55 8 840 000 36 5 470 000 56 9 040 000 37 5 620 000 57 9 250 000 38 5 780 000 58 9 460 000 39 5 940 000 59 9 670 000 60-62 9 890 000 По данным Единого накопительного пенсионного фонда

В связи с установкой ПМД не все казахстанцы могут использовать свои пенсионные накопления. Например, по данным ЕНПФ, с момента появления такой возможности деньги на жилье изъяло менее 800 тыс. заявителей.

Количество исполненных заявлений более чем в два раза больше – 1,9 млн. То есть имеющие достаточные накопления казахстанцы могут подавать несколько заявок подряд.

Вообще, их количество не ограничено. Ограничениями являются только пороги минимальной достаточности. Поэтому вкладчики, использовавшие деньги сверх ПМД, могут копить и изымать их снова.

Но им нужно быть готовыми к тому, что пенсионные выплаты из ЕНПФ будут рассчитываться только на основе остатка. В связи с этим мы посчитали, какую сумму назначат вкладчику, который перед выходом на пенсию использует свои накопления в ЕНПФ, оставив только порог минимальной достаточности.

Какая пенсия получится из минимального порога

Чтобы использовать пенсионные накопления, вкладчикам в предпенсионном возрасте, от 60 до 62 лет, нужно иметь сумму более 9,89 млн тенге – такой минимум должен остаться после изъятия средств на жилье и лечение в 2025 году.

После выхода на пенсию ежемесячные пенсионные выплаты из ЕНПФ в связи с достижением пенсионного возраста рассчитываются как одна двенадцатая часть от 6,5% накопленной на ИПС суммы.

То есть, если перед выходом на пенсию в 2025 году вкладчик использует все свои пенсионные накопления и оставит только порог минимальной достаточности, то, согласно пенсионному калькулятору, ему назначат накопительную часть пенсии в размере 53 571 тенге.

Пенсионный калькулятор. Виджет: Единый накопительный пенсионный фонд

Далее пенсионная выплата из ЕНПФ будет ежегодно расти на 5%. Ее пенсионер сможет получать, пока накопления не исчерпаются. На них, к слову, продолжает начисляться инвестиционный доход. За счет него срок выплат может продлеваться.

Вместе с накопительной частью пенсионеру также назначают государственную пенсию, размер которой зависит от трудового стажа и заработной платы в предпенсионный период. Поэтому совокупная пенсионная выплата рассчитывается индивидуально для каждого получателя.

Между тем вкладчики пенсионного возраста также могут использовать часть своих пенсионных накоплений. Им доступно до половины хранящейся на ИПС суммы, но при условии, что после ее изъятия совокупный размер пенсии будет не меньше 40% от зарплаты в предпенсионный период.

Таким образом, казахстанцы могут тратить деньги, хранящиеся на их индивидуальных пенсионных счетах, на улучшение жилищных условий и лечение. Но в будущем они смогут рассчитывать на более маленькую пенсию.