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17.01.2025, 09:20

Какую пенсию назначат, если использовать пенсионные накопления в Казахстане

Новости Казахстана 0 476

Если перед пенсией использовать накопления из ЕНПФ, то минимального порога достаточности хватит только на назначение ежемесячной выплаты в размере менее 54 тыс. тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

Иллюстративное фото: Bojan89/Getty Images
Иллюстративное фото: Bojan89/Getty Images
Казахстанцы могут использовать свои накопления в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) на улучшение жилищных условий и лечение. Но только, если у них накоплена достаточная сумма – изъятию доступны пенсионные накопления сверх порогов минимальной достаточности (ПМД).

ПМД при этом различаются в зависимости от возраста вкладчика. В 25 лет он может снять излишек, если накопил более 3,89 млн тенге, в 45 лет – 6,95 млн тенге, а в 55 лет – 8,84 млн тенге.

То есть, чем старше человек, тем больше порог минимальной достаточности. Такое условие необходимо, чтобы на индивидуальном пенсионном счете (ИПС) вкладчика остался минимум накоплений для дальнейшего оформления выплат из ЕНПФ.

Пороги минимальной достаточности для использования
пенсионных накоплений на 2025 год (тенге)
Возраст ПМД Возраст ПМД
20 3 260 000 40 6 100 000
21 3 380 000 41 6 270 000
22 3 510 000 42 6 440 000
23 3 630 000 43 6 610 000
24 3 760 000 44 6 780 000
25 3 890 000 45 6 950 000
26 4 030 000 46 7 130 000
27 4 160 000 47 7 310 000
28 4 300 000 48 7 490 000
29 4 440 000 49 7 670 000
30 4 580 000 50 7 860 000
31 4 720 000 51 8 050 000
32 4 870 000 52 8 240 000
33 5 010 000 53 8 440 000
34 5 160 000 54 8 640 000
35 5 310 000 55 8 840 000
36 5 470 000 56 9 040 000
37 5 620 000 57 9 250 000
38 5 780 000 58 9 460 000
39 5 940 000 59 9 670 000
60-62 9 890 000
По данным Единого накопительного пенсионного фонда

 

В связи с установкой ПМД не все казахстанцы могут использовать свои пенсионные накопления. Например, по данным ЕНПФ, с момента появления такой возможности деньги на жилье изъяло менее 800 тыс. заявителей.

Количество исполненных заявлений более чем в два раза больше1,9 млн. То есть имеющие достаточные накопления казахстанцы могут подавать несколько заявок подряд.

 

Вообще, их количество не ограничено. Ограничениями являются только пороги минимальной достаточности. Поэтому вкладчики, использовавшие деньги сверх ПМД, могут копить и изымать их снова.

Но им нужно быть готовыми к тому, что пенсионные выплаты из ЕНПФ будут рассчитываться только на основе остатка. В связи с этим мы посчитали, какую сумму назначат вкладчику, который перед выходом на пенсию использует свои накопления в ЕНПФ, оставив только порог минимальной достаточности.

Какая пенсия получится из минимального порога

Чтобы использовать пенсионные накопления, вкладчикам в предпенсионном возрасте, от 60 до 62 лет, нужно иметь сумму более 9,89 млн тенге – такой минимум должен остаться после изъятия средств на жилье и лечение в 2025 году.

После выхода на пенсию ежемесячные пенсионные выплаты из ЕНПФ в связи с достижением пенсионного возраста рассчитываются как одна двенадцатая часть от 6,5% накопленной на ИПС суммы.

То есть, если перед выходом на пенсию в 2025 году вкладчик использует все свои пенсионные накопления и оставит только порог минимальной достаточности, то, согласно пенсионному калькулятору, ему назначат накопительную часть пенсии в размере 53 571 тенге.

Пенсионный калькулятор

Пенсионный калькулятор. Виджет: Единый накопительный пенсионный фонд

Далее пенсионная выплата из ЕНПФ будет ежегодно расти на 5%. Ее пенсионер сможет получать, пока накопления не исчерпаются. На них, к слову, продолжает начисляться инвестиционный доход. За счет него срок выплат может продлеваться.

Вместе с накопительной частью пенсионеру также назначают государственную пенсию, размер которой зависит от трудового стажа и заработной платы в предпенсионный период. Поэтому совокупная пенсионная выплата рассчитывается индивидуально для каждого получателя.

Между тем вкладчики пенсионного возраста также могут использовать часть своих пенсионных накоплений. Им доступно до половины хранящейся на ИПС суммы, но при условии, что после ее изъятия совокупный размер пенсии будет не меньше 40% от зарплаты в предпенсионный период.

Таким образом, казахстанцы могут тратить деньги, хранящиеся на их индивидуальных пенсионных счетах, на улучшение жилищных условий и лечение. Но в будущем они смогут рассчитывать на более маленькую пенсию.

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