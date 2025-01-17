Какую пенсию назначат, если использовать пенсионные накопления в Казахстане

Если перед пенсией использовать накопления из ЕНПФ, то минимального порога достаточности хватит только на назначение ежемесячной выплаты в размере менее 54 тыс. тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.
ПМД при этом различаются в зависимости от возраста вкладчика. В 25 лет он может снять излишек, если накопил более 3,89 млн тенге, в 45 лет – 6,95 млн тенге, а в 55 лет – 8,84 млн тенге.
То есть, чем старше человек, тем больше порог минимальной достаточности. Такое условие необходимо, чтобы на индивидуальном пенсионном счете (ИПС) вкладчика остался минимум накоплений для дальнейшего оформления выплат из ЕНПФ.
|Пороги минимальной достаточности для использования
пенсионных накоплений на 2025 год (тенге)
|Возраст
|ПМД
|Возраст
|ПМД
|20
|3 260 000
|40
|6 100 000
|21
|3 380 000
|41
|6 270 000
|22
|3 510 000
|42
|6 440 000
|23
|3 630 000
|43
|6 610 000
|24
|3 760 000
|44
|6 780 000
|25
|3 890 000
|45
|6 950 000
|26
|4 030 000
|46
|7 130 000
|27
|4 160 000
|47
|7 310 000
|28
|4 300 000
|48
|7 490 000
|29
|4 440 000
|49
|7 670 000
|30
|4 580 000
|50
|7 860 000
|31
|4 720 000
|51
|8 050 000
|32
|4 870 000
|52
|8 240 000
|33
|5 010 000
|53
|8 440 000
|34
|5 160 000
|54
|8 640 000
|35
|5 310 000
|55
|8 840 000
|36
|5 470 000
|56
|9 040 000
|37
|5 620 000
|57
|9 250 000
|38
|5 780 000
|58
|9 460 000
|39
|5 940 000
|59
|9 670 000
|60-62
|9 890 000
|По данным Единого накопительного пенсионного фонда
В связи с установкой ПМД не все казахстанцы могут использовать свои пенсионные накопления. Например, по данным ЕНПФ, с момента появления такой возможности деньги на жилье изъяло менее 800 тыс. заявителей.
Количество исполненных заявлений более чем в два раза больше – 1,9 млн. То есть имеющие достаточные накопления казахстанцы могут подавать несколько заявок подряд.
Вообще, их количество не ограничено. Ограничениями являются только пороги минимальной достаточности. Поэтому вкладчики, использовавшие деньги сверх ПМД, могут копить и изымать их снова.
Но им нужно быть готовыми к тому, что пенсионные выплаты из ЕНПФ будут рассчитываться только на основе остатка. В связи с этим мы посчитали, какую сумму назначат вкладчику, который перед выходом на пенсию использует свои накопления в ЕНПФ, оставив только порог минимальной достаточности.
Чтобы использовать пенсионные накопления, вкладчикам в предпенсионном возрасте, от 60 до 62 лет, нужно иметь сумму более 9,89 млн тенге – такой минимум должен остаться после изъятия средств на жилье и лечение в 2025 году.
После выхода на пенсию ежемесячные пенсионные выплаты из ЕНПФ в связи с достижением пенсионного возраста рассчитываются как одна двенадцатая часть от 6,5% накопленной на ИПС суммы.
То есть, если перед выходом на пенсию в 2025 году вкладчик использует все свои пенсионные накопления и оставит только порог минимальной достаточности, то, согласно пенсионному калькулятору, ему назначат накопительную часть пенсии в размере 53 571 тенге.
Пенсионный калькулятор. Виджет: Единый накопительный пенсионный фонд
Далее пенсионная выплата из ЕНПФ будет ежегодно расти на 5%. Ее пенсионер сможет получать, пока накопления не исчерпаются. На них, к слову, продолжает начисляться инвестиционный доход. За счет него срок выплат может продлеваться.
Вместе с накопительной частью пенсионеру также назначают государственную пенсию, размер которой зависит от трудового стажа и заработной платы в предпенсионный период. Поэтому совокупная пенсионная выплата рассчитывается индивидуально для каждого получателя.
Между тем вкладчики пенсионного возраста также могут использовать часть своих пенсионных накоплений. Им доступно до половины хранящейся на ИПС суммы, но при условии, что после ее изъятия совокупный размер пенсии будет не меньше 40% от зарплаты в предпенсионный период.
Таким образом, казахстанцы могут тратить деньги, хранящиеся на их индивидуальных пенсионных счетах, на улучшение жилищных условий и лечение. Но в будущем они смогут рассчитывать на более маленькую пенсию.
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