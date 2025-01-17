Рекордно низкое число людей получили гражданство Казахстана в 2024 году

Как пишет DataHub, по сравнению с 2023 годом этот показатель сократился сразу на четверть и стал самым низким как минимум за последние пять лет, с 2020 года.

Самое большое число получающих гражданство РК – это кандасы. И снижение статистики год от года обеспечили главным образом они. В 2024 году казахстанские удостоверения получили примерно 15,7 тыс. человек с таким статусом, а в 2023 году их было 20,5 тыс. Хотя сама доля кандасов в общем числе принятых в гражданство даже несколько повысилась – с 76% до 77%.

У принявших гражданство РК "новичков" среди выбранных для проживания регионов лидируют Алматинская область (26% от всех получивших гражданство), Астана (9%) и Туркестанская область (8%).

Как ранее рассказывал депутат Советбек Медебаев, в 2023 году 26,8 тыс. человек приняли казахстанское гражданство.

В 2024 году на историческую Родину вернулись и получили статус кандаса 18 035 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 146 тыс. этнических казахов.