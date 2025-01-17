18-летний солдат-срочник погиб в армии на юге Казахстана

Ранее в сети появилась информация о том, что в Сарыозекском военном гарнизоне погиб солдат срочной службы. По некоторым данным, он выстрелил себе в грудь.

Информацию подтвердили в пресс-службе Сухопутных войск Министерства обороны РК.

«В Сарыозекском гарнизоне в ходе полевых учебных занятий по боевой подготовке военнослужащий срочной службы рядовой К. в результате нарушения правил обращения с оружием получил огнестрельное ранение несовместимое с жизнью. По данному факту возбуждено уголовное дело. Причины и обстоятельства выясняются. Проводятся следственные мероприятия. На месте происшествия работает специальная комиссия во главе с Главнокомандующим Сухопутными войсками РК», - сообщили в ведомстве.

Погибшего солдата охарактеризовали положительно. Отмечается, что служебные обязанности он выполнял в полном объеме.