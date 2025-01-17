Троих жителей Усть-Каменогорска оштрафовали за прогрев авто более 5 минут

В Усть-Каменогорске наказали троих водителей за прогрев авто. Напомним, по данным МВД, длительный прогрев двигателя автомобиля запрещен уже давно, передает Tengri Auto .

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Если авто с работающим двигателем стоит на месте больше пяти минут и создает неудобства для окружающих, это считается нарушением закона.

За первое такое нарушение водителю грозит штраф в размере 5 МРП (19 660 тенге). Если нарушение повторится, сумма штрафа удвоится и составит 10 МРП (39 320 тенге).

Как нам сообщили в Департаменте полиции Усть-Каменогорска, в городе зарегистрированы уже три факта нарушений с начала 2025 года.

"Вместе с тем органы внутренних дел не ставят перед собой цели массово штрафовать граждан за данное нарушение. Дело об административном правонарушении по указанной статье возбуждается исключительно при поступлении жалоб граждан и наличии доказательств нарушения (фотовидеофиксация)", – отметили в пресс-службе департамента.

В кулуарах Сената журналисты поинтересовались у депутата и бывшего первого заместителя министра внутренних дел Марата Кожаева, насколько справедливо штрафовать водителей за прогрев машины в зимнее время.

По словам Кожаева, штраф за прогрев авто на протяжении более пяти минут не является новым – данная норма действует уже достаточно давно, а ее целью является соблюдение экологических стандартов.