Нацбанк принял решение по базовой ставке

Как следует из распространенной банком информации, в декабре инфляция в Казахстане повысилась до 8,6%, сложившись в пределах прогнозного диапазона 8-9% на 2024 год.

"Основной вклад в ее динамику вносит высокий рост цен на услуги и наблюдаемое с августа ускорение инфляции непродовольственных товаров. Повышение инфляции происходит на фоне реализации программы "Тариф в обмен на инвестиции" и ослабления тенге. Также сохраняется рост устойчивой части инфляции, свидетельствуя о давлении со стороны спроса вследствие продолжающегося фискального стимулирования. Инфляционные ожидания населения в декабре вновь выросли, демонстрируя высокую волатильность", – рассказали в Нацбанке.

Там отметили, что внешнее инфляционное давление остается повышенным на фоне высоких мировых цен на продовольствие, а также ускоряющейся инфляции в России .

"В развитых экономиках инфляция в последние месяцы несколько возросла после периода продолжительного снижения. Устойчивая инфляция и сильный рынок труда вероятно скажутся на сохранении жестких внешних монетарных условий более продолжительное время. Так, ФРС США ожидает более медленного снижения ставок в сравнении с сентябрьскими оценками", – прогнозирует финрегулятор.

Дале в Нацбанке сообщили, что сохраняются проинфляционные риски. Со стороны внешней среды они обусловлены более высокой инфляцией в России, во внутренней среде – продолжением реформы в сфере регулируемых цен, эффектом переноса ослабления тенге на цены, высоким внутренним спросом при фискальном стимулировании, незаякоренных инфляционных ожиданиях и росте потребительского кредитования.

"Совокупные денежно-кредитные условия несколько смягчились на фоне ослабления обменного курса, ускорения инфляционных ожиданий, а также роста фактической динамики инфляции. В этой связи на следующем решении, в рамках которого будут обновлены прогнозы основных макроэкономических показателей, Комитет оценит необходимость дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики для возврата инфляции к траектории устойчивого снижения к таргету в 5%", – предупредили в Нацбанке.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 7 марта 2025 года в 12:00 по времени Астаны.