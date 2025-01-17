Будет ли в Казахстане фиксированный курс тенге - ответ главы Нацбанка

Во время брифинга в Нацбанке журналист поинтересовались, не планируется ли банк сделать курс тенге фиксированным.

"Меры по фиксированному курсу нами никак не рассматриваются. Это глубоко ошибочная позиция и суждение. Мы не отрицаем, что любой экономист или финансист может прийти к любым выводам - мы не монополисты в этой сфере. Однако, с нашей точки зрения, это неправильный подход, который приводит к долгосрочным негативным экономическим последствиям: доминированию импорта и сведению на нет всех наших усилий по диверсификации и обеспечению промышленного роста экономики", - пояснил Сулейменов.