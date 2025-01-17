Готовьтесь к сильным морозам: погода в Казахстане резко изменится

Синоптики Казгидромета сделали прогноз о том, какой будет погода в Казахстане с 18 по 23 января, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Атлантический циклон, наполненный массами влажного атлантического воздуха, будет обуславливать погоду на большей части Казахстана, в зоне его фронтальных разделов прогнозируются снег, метель, на западе, юге, 20-21 января на севере страны осадки в виде дождя и снега. По Казахстану ожидаются усиление ветра, туман, гололед.

Сильные осадки прогнозируются ночью 18 января в Туркестанской области. Сильный снег прогнозируется 20 января в области Улытау, 21 января в Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанкой, 21-22 января в Акмолинской, 22 января в Павлодарской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской областях и в области Абай, 22-23 января в Восточно-Казахстанской, Алматинской областях и в области Жетысу.

С 22 января начнет распространяться холодная воздушная масса, что приведет к значительному понижению температуры воздуха ночью:

на западе до 10-20 мороза;

на северо-западе и севере до 20-30 мороза;

в центре и на востоке ожидается до 25-35 мороза;

на юге страны – до 12-25 мороза;

Синоптики призывают казахстанцев быть внимательными и готовыми к сильным морозам и сложным погодным условиям.