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17.01.2025, 15:06

Нерезиденты должны быть под контролем – Нацбанк

Новости Казахстана 0 311

В Нацбанке прокомментировали ограничения по покупке валюты нерезидентами, передает LS.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

По словам зампредседателя Национального банка Акылжана Баймагамбетова, в течение последних пары лет доля нерезидентов на валютном рынке страны находится в пределах 5%.

"В последние месяцы мы заметили, что существует тенденция, когда нерезиденты могут за тенге покупать иностранную валюту. В принципе, нормально, когда экспортные товары за тенге продаются. Но для того, чтобы отдельные крупные участники рынка через дочерние компании-нерезиденты не могли обойти правила Нацбанка по покупке иностранной валюты, и была введена норма ограничивающая норма. Мы полагаем, что это позволит стабилизировать рынок", – пояснил он.

Баймагамбетов добавил, что ограничения по покупке валюты нерезидентами страны позволит создать баланс и избежать искажения рынка.

В свою очередь глава Нацбанка Тимур Сулейменов дополнил, что для резидентов все сохраняется как есть.

"Если казахстанские предприятия хотят покупать доллары по внешнеторговым контрактам, то там никаких проблем не будет. Но чтобы проверить и зарегулировать спекулятивные вмешательства нерезидентов, мы эти меры приняли и до банков инструктивное письмо довели. Нерезиденты должны быть под контролем", – считает он.

Глава ведомства также рассказал, как принималось решение о сохранении базовой ставки.

"У нас было очень жаркое обсуждение на комитете, было много "ястребов", и они преобладали в этот раз. "Ястребы" – это те, кто за более жесткую денежно-кредитную политику, то есть за повышение ставки. А "голуби" – кто за ее снижение. В этот раз "голубей" вообще не было. Разговор шел исключительно о том, поднимать ли ставку и насколько или сохранить ее на том же уровне. В итоге мы пришли к выводу, что это промежуточный раунд, а не прогнозный. Поэтому пока оставим ставку на том же уровне, чтобы собрать макроэкономическую информацию и 7 марта принять решение по дальнейшей траектории", – резюмировал Сулейменов.

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