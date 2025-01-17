“Более 208 тысяч тенге“. Как получить специальную социальную выплату, рассказали в Минтруда

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана 17 января 2025 года напомнили, кто из граждан может претендовать на специальную социальную выплату (ССВ), сообщает Zakon.kz.

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В ведомстве уточнили, что специальная социальная выплата для людей, длительное время проработавших во вредных условиях труда, внедрена в Казахстане с 1 января 2024 года.

"Обязательными условиями для назначения ССВ являются достижение 55-летнего возраста и наличие профессиональных пенсионных отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) не менее 7 лет. Выплата осуществляется до пенсионного возраста. Для получения спецсоцвыплаты нужно уйти с работы с вредными условиями труда. Работники могут перевестись на легкую работу, тогда они будут получать зарплату и выплату, или выйти на отдых и получать спецсоцвыплату до назначения пенсии".Пресс-служба МТСЗН РК

С учетом обязательных условий для назначения ССВ, по данным ЕНПФ, претендовать на нее в 2024 году могли более 37 тыс. работников, средний размер выплаты, в целом, составил более 208 тыс. тенге.

Размер выплаты для каждого работника зависит от накоплений в ЕНПФ.

Согласно Социальному кодексу РК, работодатели перечисляют обязательные профессиональные пенсионные взносы за работников, профессии и виды деятельности которых включены в Перечень производств, работ, профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, насчитывающий более 2,3 тыс. позиций.

"Таким образом, спецсоцвыплата полагается казахстанцам, работающим в 17 отраслях экономики, в том числе в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности и других".Пресс-служба МТСЗН РК

По итогам 2024 года, как уточнили в Минтруда, 13 568 гражданам назначена специальная социальная выплата для лиц, длительное время проработавших во вредных условиях труда.

"Всего за назначением обратились 14 322 человека. За назначением ССВ из двух источников (республиканский бюджет и ЕНПФ) обратились 3205 человек, из них назначено 3093 получателям. За назначением из 4 источников (республиканский бюджет, ЕНПФ, работодатель и компания по страхованию жизни) обратились 11 117 человек, из них назначено 10 475 получателям".Пресс-служба МТСЗН РК

Кроме того, 230 граждан ожидают заключения договора предпенсионного аннуитета со страховой компаний и еще 34 гражданина не ответили на SMS-сообщение. 490 обратившимся за ССВ отказано в ее назначении в связи с несоответствием обязательным условиям.

"В разрезе регионов наибольшее количество обратившихся за назначением спецсоцвыплаты зарегистрировано в Карагандинской (2 источника – 547 человек, 4 источника – 1878 человек), Костанайской (2 источника – 343, 4 источника – 1146) и Восточно-Казахстанской (2 источника – 288, 4 источника – 1162) областях". Пресс-служба МТСЗН РК