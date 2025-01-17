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17.01.2025, 15:24

По-новому теперь будут записываться на экзамены для получения водительских прав в Казахстане

Новости Казахстана 0 488

Теперь записаться на теоретический и практический экзамены в специализированных центрах обслуживания населения можно только через приложение «ЦОН». Это новшество внедрено для удобства граждан и направлено на исключение коррупционных рисков, передает alau.kz

Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Для обеспечения безопасности, все пользователи мобильного приложения «ЦОН» проходят двухфакторную аутентификацию: сначала — биометрическую идентификацию, затем подтверждают свою личность с помощью SMS-кода, поступающего с номера 1414. После кандидату в водители необходимо перейти на вкладку «Запись на экзамен по теории» или «Запись на экзамен по практике». Затем услугополучателю снова поступит SMS-сообщение. К слову, SMS-сообщение будет направлено на активный номер телефона, зарегистрированный в Базе мобильных граждан.
 
Отметим, что для записи на экзамен через приложение «ЦОН» необходимо заранее обратиться в специализированный центр обслуживания населения для подачи заявки и получить номер заявки.
 
Данный сервис будет уведомлять пользователей о времени экзаменов и возможных изменениях в расписании, что значительно повысит удобство и своевременность получения информации.
 
Напомним, что ранее запись на экзамены осуществлялась через сайт booking.gov4c.kz, теперь эта функция на сайте будет отключена для получения расширенных возможностей через приложение «ЦОН». При этом сайт продолжит функционировать, позволяя пользователям просматривать трансляцию процесса сдачи экзаменов в режиме онлайн.
 
К слову, в приложении также можно забронировать посещение в ЦОН, получить талон электронной очереди, найти расположение интересующего центра обслуживания населения и ознакомиться с актуальными вопросами.
 
Отметим, что приложение «ЦОН» доступно к скачиванию в Google Play и App Store.
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