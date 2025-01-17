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17.01.2025, 15:54

Девальвация тенге будет продолжаться, пока рубль не похоронит и нашу экономику – мажилисмен

Новости Казахстана 0 616

Астана. 17 января. КазТАГ – Депутат мажилиса Азат Перуашев обвинил Национальный банк Казахстана в трусости и заявил, что девальвация тенге будет продолжаться, пока рубль не похоронит и казахстанскую экономику, передает корреспондент агентства.

фото: ChatGPT
фото: ChatGPT

«Это не решение, это трусливое прятание головы в песок. Всем давно понятно, что на инфляцию давит не избыток тенге, а недостаток собственного производства товаров, естественным следствием которого является импортозависимость внутреннего рынка. И на фоне укрепления доллара, а точнее – валящегося в тартары курса российского рубля, который перекладывает тяжесть торговых ограничений на Казахстан (за счет конвертации рубля в тенге и покупки долларов в РК), - на инфляцию теперь давит еще и дальнейшая девальвация тенге, которая будет продолжаться, пока рухнувший под санкциями рубль заодно не похоронит под собой и нашу экономику», - написал Перуашев на своем Telegram-канале в пятницу.

По его мнению, «возможные выходы: отказаться от конвертации рубль/тенге (но это невозможно как по экономическим, так и по политическим резонам); либо - стимулировать собственное производство, заполнение внутреннего рынка отечественными товарами».

«Но это задача не быстрая, к тому же, при такой базовой ставке кредиты бизнесу будут по-прежнему стоить в районе 20%. А под такие проценты развивать производство невозможно. И субсидии фонда «Даму» (гасящие разницу в стоимости кредитов до 7-9%) ситуацию не спасут, так как они достаются 1% субъектов бизнеса и фактически не влияют на структуру экономики. Гораздо более эффективным в этой ситуации было бы резкое и смелое снижение базовой ставки Нацбанка. Но Нацбанк думает не об экономике, а ищет повод не принимать никаких решений вообще. Что и получаем», - заключил Перуашев.

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