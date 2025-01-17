Девальвация тенге будет продолжаться, пока рубль не похоронит и нашу экономику – мажилисмен

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«Это не решение, это трусливое прятание головы в песок. Всем давно понятно, что на инфляцию давит не избыток тенге, а недостаток собственного производства товаров, естественным следствием которого является импортозависимость внутреннего рынка. И на фоне укрепления доллара, а точнее – валящегося в тартары курса российского рубля, который перекладывает тяжесть торговых ограничений на Казахстан (за счет конвертации рубля в тенге и покупки долларов в РК), - на инфляцию теперь давит еще и дальнейшая девальвация тенге, которая будет продолжаться, пока рухнувший под санкциями рубль заодно не похоронит под собой и нашу экономику», - написал Перуашев на своем Telegram-канале в пятницу.

По его мнению, «возможные выходы: отказаться от конвертации рубль/тенге (но это невозможно как по экономическим, так и по политическим резонам); либо - стимулировать собственное производство, заполнение внутреннего рынка отечественными товарами».