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17.01.2025, 16:14

Предельные цены на бензин и дизель хотят отменить в Казахстане

Новости Казахстана 0 578

Министерство энергетики Казахстана планирует признать утратившими силу ряд приказов, касающихся установления предельных цен на некоторые нефтепродукты. В частности, на бензин и дизель. Подробности читайте на NUR.KZ.

Иллюстративное фото: SolStock/Getty Images
Иллюстративное фото: SolStock/Getty Images

На розничную реализацию некоторых нефтепродуктов в Казахстане на данный момент государство устанавливает предельные цены, которые автозаправочные станции (АЗС) страны не должны превышать.

Последний раз предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов для АЗС обновлялись в апреле 2023 года. С учетом налога на добавленную стоимость на данный момент они следующие:

  • бензин марки АИ-80: 89 тенге за литр;
  • бензин марки АИ-92 и АИ-93: 205 тенге за литр – для казахстанских автомобилистов, 245 тенге – для остальных;
  • дизельное топливо (летнее, межсезонное): 295 тенге за литр – для казахстанских водителей, 315 тенге – для остальных.

То есть при предъявлении казахстанского водительского удостоверения предельная стоимость бензина АИ-92 и АИ-93, а также летнего и межсезонного дизельного топлива в объеме до 100 литров в сутки составляет 205 и 295 тенге за литр соответственно. А если дополнительно предъявить свидетельство о регистрации транспортного средства, то по такой предельной цене могут продать до 300 литров в сутки.

Но относительно дешевое топливо могут массово вывозить водители из в соседних стран. В том числе в связи с этим Министерство энергетики Республики Казахстан решило признать утратившими силу некоторые приказы о регулировании цен на нефтепродукты. Проект постановления об этом был опубликован на портале "Открытые НПА".

"На сегодняшний день цены на бензин и дизельное топливо в Казахстане остаются одними из самых низких в мире. Это приводит к значительному ценовому разрыву, в том числе с соседними странами.

К примеру, в Казахстане цена бензина АИ-92 за литр составляет 205 тенге, в Российской Федерации – 288 тенге, в Кыргызстане – 385 тенге, в Узбекистане – 489 тенге. Дизельное топливо в Казахстане стоит 295 тенге за литр, в Российской Федерации – 355 тенге, в Кыргызстане – 427 тенге, в Узбекистане – 528 тенге.

Таким образом, разница в ценах на бензин АИ-92 достигает от 40% до 138%, на дизельное топливо – от 20% до 79%. Это провоцирует дефицит, невозможность модернизации отрасли, вывоз топлива за границу посредством различных нелегальных схем", – сообщили в Минэнерго.

В связи с этим Министерство энергетики переходит к политике устойчивой модели ценообразования. Она направлена на создание рыночного баланса между спросом и предложением, исключение дефицита топлива, стимулирование модернизации нефтеперерабатывающей отрасли, создание новых рабочих мест и привлечение долгосрочных инвестиций.

Ключевыми принципами данной политики Минэнерго называет плавность и предсказуемость любых изменений. При этом для защиты интересов граждан в ведомстве обещают продолжить оказание мер социальной поддержки, а сельхозпроизводители получат гарантированный доступ к дизельному топливу по прозрачным схемам и приемлемым ценам.

Публичное обсуждение проекта о признании утратившими силу некоторых приказов об установлении предельных розничных цен на нефтепродукты продлится до 22 января 2025 года.

Напомним, что в Казахстане при этом не регулируется стоимость бензина марок АИ-95 и АИ-98, то есть АЗС устанавливают цены по своему усмотрению. В связи с этим данное топливо периодически неожиданно дорожает.

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