Предельные цены на автогаз хотят повысить в Казахстане с 1 февраля

Согласно проекту приказа министерства энергетики, в Алматы и Астане литр будет стоить 102 тенге, в Шымкенте – 90 тенге.

В областных центрах стоимость данного вида ГСМ будет варьироваться от 65 до 102 тенге за литр, в зависимости от региона, в отдаленных районах – от 82 до 107 тенге.

В министерстве объяснили решение тем, что текущая себестоимость производства сжиженного газа составляет от 65 до 75 тыс. тенге за тонну, тогда как предельная оптовая цена для заводов-производителей установлена на уровне 45 158 тенге за тонну. В связи с этим у последних накапливается дефицит средств для модернизации и проведения плановых ежегодных ремонтов.

В то же время потребление данного вида топлива продолжает расти: с 1,8 млн тонн в 2022 году до 2,4 млн тонн в 2024 году. Помимо этого, цена в Казахстане – одна из самых низких среди стран СНГ.

Согласно проекту приказа, предельная оптовая цена повышена c 45 158 тенге до 51 932 тенге за тонну. Предельная розничная цена увеличивается от 6 до 21 тенге, в зависимости от регионов.

"Данная мера позволит полноценно обеспечивать потребление внутреннего рынка, создаст условия для привлечения инвестиций в газопереработку", – заверили в ведомстве.

Проект находится в публичном обсуждении в Открытых НПА до 31 января 2025 года.

Ранее LS сообщал, что в Казахстане хотят отказаться от регулирования цен на ГСМ.