Полиция Казахстана побеседовала с заявившим про истечение срока аренды Оренбурга

Конаев. 17 января. КазТАГ – Полиция Казахстана побеседовала с пользователем Сериком Жанкабаем, заявившим про истечение срока аренды Оренбурга, передает корреспондент агентства.
«Министерством внутренних дел установлен автор поста. Сотрудниками департамента полиции Алматинской области проведена профилактическая беседа с ним. Вместе с тем, доведены нормы уголовной ответственности, а также о необходимости соблюдения требований законодательства», - сообщили в пресс-службе МВД в пятницу, отвечая на запрос редакции КазТАГ.
Полицейские добавили, что в настоящее время указанный пост уже удален.
Редакция проверила страницу пользователя и на ней указанный пост действительно уже не отображается.
Напомним, ранее в социальных сетях появилось утверждение Жанкабая о том, что у России якобы истекает срок аренду Оренбурга у Казахстана. В министерстве иностранных дел касательно данного утверждения редакции КазТАГ заявили, что оно не соответствует действительности, а в генпрокуратуре сообщили, что по данному запросу ориентировали МВД.
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