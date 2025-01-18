Четверо пассажиров избили столичного таксиста InDriver в Караганде

В Караганде четверо пассажиров напали на таксиста, который привез их из Астаны, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Нападение на таксиста произошло после выполнения им заказа. Мужчины взяли "полный салон" и комфортно доехали из столицы в Караганду. Когда пришло время оплачивать проезд, они набросились на водителя и избили его. После чего скрылись в неизвестном направлении.

39-летний потерпевший обратился в полицию. Сообщение о нападении на мужчину в одном из спальных районов города поступило в центр оперативного управления. Первыми на место прибыли экипажи патрульной полиции. Им удалось задержать подозреваемых.

"По словам 39-летнего потерпевшего, жителя столицы, он через сервис InDriver доставил четверых мужчин в Караганду. На протяжении пути пассажиры вели себя спокойно, не проявляя признаков недовольства. Однако, достигнув пункта назначения, вместо оплаты напали на водителя, избили его и скрылись в микрорайоне. Патрульные, руководствуясь описанием, вскоре обнаружили сбежавших неподалеку от места преступления. Мужчины укрылись в бане, пытаясь переждать время", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Подозреваемым по 34 и 37 лет. В отношении них начато досудебное расследование. Следствию предстоит выяснить мотивы, побудившие их совершить это преступление.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области мужчина напал во время поездки на женщину-таксиста и ограбил ее. Неизвестный забрал у жертвы имеющиеся денежные средства, сотовый телефон и оставил ночью в поле, угнав автомашину.