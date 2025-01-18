Минздрав Казахстана напоминает о мерах предосторожности во время Крещенских купаний

В преддверии Крещения, когда традиционные купания в ледяной воде становятся популярным обрядом, министерство здравоохранения напоминает о необходимости соблюдения ряда рекомендаций для минимизации рисков для здоровья, передает корреспондент КазТАГ .

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«Крещенские купания – это традиционный обряд, который проводится на праздник Крещения 19 января. Несмотря на его популярность, погружение в ледяную воду может быть стрессом для организма, поэтому важно учитывать рекомендации для сохранения здоровья. О том, как сохранить здоровье рассказала Айжан Есмагамбетова, председатель правления Национального центра общественного здравоохранения», - говорится в сообщении.

По словам председателя Айжан Есмагамбетовой, перед тем, как погружаться в ледяную воду, важно проконсультироваться с врачом, особенно людям с хроническими заболеваниями. Также рекомендуется заранее начать подготовку, например, выполнять контрастные души и обтирания.

Перед погружением в воду следует сделать разминку для улучшения кровообращения и заходить в воду постепенно, избегая сильного перепада температур. Людям, не имеющим опыта закаливания, стоит ограничиться погружением до уровня шеи. Важно не находиться в воде дольше 30 секунд – максимум одной минуты и обязательно делать это в местах, оборудованных спасателями.

После выхода из воды необходимо быстро переодеться в сухую теплую одежду, уделив внимание волосам, особенно если человек погружался с головой. Также рекомендуется выпить теплый чай, но избегать алкоголя, так как он может увеличить риск переохлаждения.

Людям с заболеваниями сердца, аритмией, гипертонией, а также при наличии простудных или инфекционных заболеваний рекомендуется воздержаться от участия в обряде.

Основные риски включают температурный шок, проблемы с сердцем или дыханием, а также переохлаждение. Особенно это опасно для людей с хроническими заболеваниями, для которых купание может спровоцировать обострения.